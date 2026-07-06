Estrenos de videojuegos del 6 al 10 de julio: Palworld alcanza su versión comercial y Edward Kenway vuelve a zarpar

Aquí estamos puntuales como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes dentro del ocio electrónico. En esta ocasión, del 6 al 10 de julio, el calendario mantiene un ritmo bastante tranquilo en cuanto a grandes producciones, aunque todavía tenemos en cartera varios estrenos interesantes para PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y Switch 2.

Nuestra selección está encabezada por ‘Palworld’, que deja atrás el acceso anticipado con su versión 1.0 tras más de dos años de desarrollo abierto. También tenemos ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’, una nueva versión de la aventura pirata de Edward Kenway, y ‘EA Sports College Football 27’, que recupera el fútbol americano universitario de Electronic Arts. A ellos se suman títulos como ‘Moonlight Peaks’, ‘Cat Mail Co.’, ‘GERONIMO’ y ‘Forest Escape: Last Train’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

Palworld - 10 de julio

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, Xbox One y PC

Tras su paso por el acceso anticipado, ‘Palworld’ se lanzará oficialmente con una versión que combina elementos de supervivencia, captura de criaturas y construcción de bases en un gran mundo abierto habitado por monstruos conocidos como Pals. Además de usarlos en combate, puedes emplearlos en granjas, fábricas y otras actividades que contribuyen al desarrollo de tu base. El título también incluye elementos de exploración cooperativa, creación de equipo, recolección de recursos y batallas contra jefes. Cabe recordar que ‘Palworld’ también ha estado rodeado de polémica por sus similitudes con ‘Pokémon’ y por la demanda presentada por Nintendo y The Pokémon Company contra Pocketpair por presunta infracción de patentes.

EA Sports College Football 27 - 9 de julio

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

‘College Football 27’ representa una nueva entrega de la franquicia centrada en el fútbol americano universitario donde se reúnen equipos con licencia, estadios oficiales y toda la atmósfera característica de las competiciones interuniversitarias. Esta edición incorpora cambios en el sistema de inteligencia artificial y en la presentación del juego. También permitirá competir en temporadas completas, desarrollar atletas y crear programas deportivos para aspirar a los títulos universitarios más importantes. Además, contará con modos online y offline, incluida una campaña donde el jugador acompaña a un joven talento en su camino hacia los equipos de la NFL.

Assassin's Creed Black Flag Resynced - 9 de julio

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ ofrece una versión actualizada de uno de los capítulos más recordados de la franquicia de Ubisoft, donde los jugadores vuelven a controlar a Edward Kenway en una aventura que combina exploración marítima, combate naval y misiones de infiltración durante la Edad de Oro de la Piratería en el Caribe. Además de un apartado técnico renovado, esta nueva edición incorpora cambios en la jugabilidad, inteligencia artificial revisada y nuevas funciones de accesibilidad, tanto en PC como en consola.

Listado completo de lanzamientos:

6 de julio

‘Esports Manager 2026’ (PC)

7 de julio

‘Moonlight Peaks’ (PC, Switch, Switch 2)

‘NTE: Neverness to Everness’ (PC)

8 de julio

‘The Elder Scrolls Online’ – El Regreso del gremio de ladrones - 8 de julio - (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

9 de julio

‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Cat Mail Co.’ (PC)

‘Backyard Baseball’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘EA Sports College Football 27’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok’ (PC, PS4, PS5, Switch 2)

10 de julio

‘Palworld’ (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series)

‘GERONIMO’ (PC VR)

‘Forest Escape: Last Train’ (PC, acceso anticipado)

Entre Pals y piratas

La semana del 6 al 10 de julio no pasará a la historia por su abundancia, pero cuenta con tres producciones que compensan de sobra la falta de opciones. Nos referimos a ‘Palworld’, que alcanza su versión 1.0 tras más de dos años en acceso anticipado, ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ recuperando la aventura de Edward Kenway y ‘EA Sports College Football 27’, que trae de vuelta el fútbol americano universitario con equipos y estadios oficiales. El resto se reparte entre juegos de gestión, fantasía, deporte, realidad virtual y pequeñas, pero interesantes propuestas para PC.