Steam Machine ya tiene su propia "línea roja de la muerte"

Tras una larga espera, Valve finalmente ha comenzado a enviar las primeras unidades de Steam Machine entre aquellos que lograron reservar una. Sin embargo, algunos de esos usuarios que pagaron más de 1.000 euros por este PC compacto están descubriendo el poder de destrucción de la bautizada como "línea roja de la muerte". Vamos a ponernos en contexto, porque el caso procede del subreddit dedicado al nuevo dispositivo, donde un usuario reveló que el producto que recibió en su casa no duró mucho. Tras una breve sesión de ‘No Man’s Sky’, dentro de un uso total de unos 20 minutos, afirma que su unidad dejó de funcionar y mostró un patrón rojo en la barra LED frontal que la documentación de Valve asocia con un fallo de GPU.

Según él, justo después de terminar la sesión, Steam Machine le indicó que instalara una actualización de firmware. Sin embargo, a partir de ese momento, la máquina dejó de funcionar y quedó inutilizable, una señal de alerta para cualquiera que esté pensando en invertir en este PC compacto de Valve.

Qué significa la línea roja

En la página web de soporte oficial, la empresa ha habilitado una página específicamente dedicada a los códigos LED de Steam Machine, que sirve para identificar el estado del dispositivo y sus posibles errores. En el caso reportado, el patrón rojo mostrado en la barra frontal coincide con el aviso que la documentación de la compañía asocia a un fallo genérico de GPU. Valve no ha ofrecido por ahora una explicación pública específica sobre este caso, más allá de remitir a los usuarios afectados a su sistema de soporte, pero de confirmarse el diagnóstico, además, no sería una avería sencilla de resolver en casa, ya que el chip gráfico va soldado a la placa y la solución tendría que pasar por el soporte oficial.

La situación recuerda a la tristemente célebre crisis del "Anillo Rojo de la Muerte", que empañó la reputación de Xbox 360 en sus primeros años. Ese aviso indicaba que la consola había sufrido daños críticos, en muchos casos relacionados con problemas de sobrecalentamiento interno, y Microsoft tuvo que invertir más de 1.000 millones de dólares en ampliar garantías, revisar el diseño y reemplazar las unidades dañadas.

Aviso temprano

Todavía no está claro si el dispositivo de Valve sufre problemas similares a gran escala, ni cuántos compradores han experimentado la misma situación, sin embargo, este primer susto ilustra por qué es preferible esperar antes de invertir en los primeros lotes de nuevos dispositivos electrónicos.