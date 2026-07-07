Switch 2 se prepara para una revisión en Europa mientras el modelo original dejará de venderse

Los altos mandos de Nintendo han confirmado una nueva revisión de Switch 2 en la Unión Europea con la que pretenden cumplir con la nueva normativa que entrará en vigor el 18 de febrero de 2027. Para ello, la compañía tendrá que garantizar que las baterías de sus consolas y dispositivos puedan retirarse y sustituirse con facilidad por parte del usuario.

Switch 2 gana peso

Para adaptarse a la normativa comunitaria, el nuevo modelo resultante para nuestra región será ligeramente más pesado que el actual, con un aumento de 10 gramos y, además, la batería extraíble tendrá una capacidad ligeramente inferior, de alrededor del 1%, en comparación con la de los modelos actuales.

En un comunicado oficial, la empresa reconoce que ha tomado medidas para prepararse ante los cambios en la normativa, ya que además de Nintendo Switch 2, también realizará cambios en accesorios como los Joy-Con 2, Nintendo Switch 2 Pro Controller y los mandos inspirados en Nintendo 64 y GameCube.

El modelo original dejará de venderse en Europa

La compañía también advierte que las nuevas versiones de Nintendo Switch 2 y sus accesorios reemplazarán de forma progresiva a los modelos actuales a medida que se agoten las existencias, por lo que la disponibilidad dependerá del stock de cada tienda.

Junto con el anuncio, la compañía confirmó que dejará de vender en Europa la consola original de 2017, así como los modelos Lite y OLED, desde mediados de febrero de 2027, tanto en Nintendo Store como en las ventas a distribuidores. En esta parcela, por ahora, no se ha confirmado si esta política se extenderá a otras regiones o si quedará limitada al mercado europeo, aunque es probable que la medida quede restringida a Europa por la dificultad de adaptar estos modelos anteriores a la nueva normativa sobre baterías. Aunque siguen siendo consolas muy populares, sus ventas han disminuido tras la llegada de Switch 2 y la inversión necesaria para revisar toda la familia original podría no compensar a estas alturas de su vida comercial.

Los servicios de la primera Switch se mantienen

Al mismo tiempo, la compañía afirma que seguirá vendiendo juegos originales de Switch en la Unión Europea, así como accesorios compatibles mientras haya disponibilidad. Además, desde la directiva aseguran que Nintendo Switch Online, eShop y otros servicios digitales seguirán disponibles para los jugadores de la región en el futuro previsible.