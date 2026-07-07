Xbox afronta su gran reorganización con 3.200 despidos, menos directivos y más control sobre Minecraft

La división de videojuegos de Microsoft prepara una reorganización de gran calado para el ejercicio fiscal 2027 a través de un plan que contempla nada menos que 3.200 despidos en Xbox, una reducción de niveles directivos, menor gasto en proveedores externos y cambios drásticos en varios estudios internos, un conjunto de medidas con las que pretenden lidiar la presión sobre la reducción de beneficios, un crecimiento inferior del previsto en Game Pass y problemas en la parcela de hardware.

Xbox cambia su estructura

Mediante un mensaje enviado por Asha Sharma a sus empleados, la nueva CEO de Xbox, enmarca la reorganización dentro de una etapa de simplificación interna. La compañía sostiene que su estructura había crecido demasiado durante los últimos años, sobre todo tras la compra de estudios y la integración de grandes grupos como Bethesda/ZeniMax y Activision Blizzard King. El resultado, según la dirección, era una división con demasiados niveles de mando, procesos lentos y costes difíciles de sostener.

El plan laboral se aplicará durante el ejercicio fiscal 2027 y alcanzará unos 3.200 puestos, cerca del 20% de la plantilla de Xbox con una primera fase que incluye 1.600 despidos inmediatos, mientras que el resto se ejecutará de forma progresiva. Microsoft sitúa la medida dentro de un recorte general en la compañía, aunque la parte más dura para videojuegos se concentra en Xbox y sus estudios.

El objetivo interno es crear una división más horizontal, con menos cargos intermedios y mayor responsabilidad directa sobre los resultados. Sharma también plantea un recorte de hasta el 50% en el gasto destinado a proveedores externos, una medida que pretende concentrar recursos dentro de las áreas consideradas más rentables.

Estudios con nuevo destino

La reorganización alcanza a varios equipos de Xbox Game Studios, como Compulsion Games y Double Fine Productions, que volverán a operar como estudios independientes y conservarán tanto su propiedad intelectual como los derechos de sus catálogos. Ninja Theory y Undead Labs siguen un camino distinto, ya que, en ambos casos, Microsoft negocia nuevos acuerdos de propiedad, aunque todavía no se han detallado compradores ni condiciones finales. La intención es que los proyectos vinculados a las franquicias ‘Senua’ y ‘State of Decay’ sigan adelante con financiación suficiente.

Arkane Lyon, el estudio francés responsable de ‘Marvel's Blade’, es uno de los casos más complejos de la reorganización, ya que Microsoft estudia distintas alternativas para su continuidad y ha iniciado consultas dentro del marco laboral francés. Por ahora, el proyecto no figura como cancelado, pero tampoco hay garantías sobre la continuidad del equipo si no se encuentra una solución viable. Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King y Mojang también asumirán recortes dentro del nuevo plan, pero la diferencia es que, ninguna de sus producciones en curso ha sido cancelada dentro de esta reorganización.

Minecraft y Candy Crush al despacho

El nuevo organigrama también modifica la relación entre Xbox y dos de sus negocios más rentables, a partir de ahora Mojang y King dependerán directamente de la dirección y tanto ‘Minecraft’ como ‘Candy Crush’ estarán supervisados por la nueva CEO de la división. En el caso de ‘Minecraft’, Sharma considera que el rendimiento de los últimos años ha estado por debajo de su potencial. Para ‘Candy Crush’, todo apunta a una integración más cercana de King dentro del nuevo diseño operativo de Xbox.

Helen Chiang asume la dirección de Operaciones

El nuevo esquema también incorpora una figura inédita dentro de Xbox, Helen Chiang será la primera directora de Operaciones de la división y tendrá bajo su supervisión las áreas de hardware, contenido, plataforma y servicios. Cuenta con dos décadas de trayectoria en Xbox y fue responsable de ‘Minecraft’. Su nuevo cargo tendrá un papel transversal, ya que deberá coordinar áreas que hasta ahora funcionaban con mayor separación interna.