La lenta retirada del formato físico que Nintendo ya auguraba en 2009

Nintendo ya contemplaba este escenario en 2009, cuando DSi incorporó una tienda digital y Satoru Iwata anticipaba el potencial del formato descargable para cambiar la relación entre consola, establecimiento y usuario. Durante años, la idea de un mercado de videojuegos completamente digital parecía pertenecer al futuro, aunque el entonces presidente de Nintendo ya intentó calcular cuándo podría producirse ese momento. Según el ejecutivo japonés, pasarían unos veinte años antes de que la mayoría de las compras de videojuegos se realizaran en formato digital.

La previsión resulta especialmente relevante hoy, cuando crece la incertidumbre sobre el futuro del formato físico tras confirmarse los planes de Sony para los discos de PlayStation. Nintendo, sin embargo, entonces ya tenía experiencia directa con la distribución digital, ya que en aquel momento había probado servicios como WiiWare en Wii y DSiWare en Nintendo DSi, dos propuestas que permitían comprar y descargar software directamente desde la consola.

La predicción de Iwata

En aquella etapa, durante una reunión con inversores de Nintendo, Iwata pidió cautela a aquellos que afirmaban que las tiendas físicas serían reemplazadas rápidamente por la distribución digital. Según el presidente de la compañía, la transición sería mucho más gradual, ya que los hábitos de consumo rara vez cambian de un día para otro, incluso cuando llegan nuevas tecnologías.

En su análisis ante los accionistas, explicó que pasarían muchos años antes de que la mayor parte de las compras se inclinase hacia su formato digital y especuló que esto podría producirse con un cambio profundo en las próximas dos décadas. Al mismo tiempo, consideraba muy improbable que los jugadores abandonaran por completo las tiendas físicas en tan solo cinco años.

Diecisiete años después, aquel pronóstico parece haberse cumplido con bastante precisión. Lo digital se ha convertido en el método principal para comprar videojuegos en muchas plataformas, mientras que los formatos físicos ocupan un espacio cada vez más reducido, principalmente para coleccionistas y jugadores que prefieren conservar sus copias.

Cuenta atrás para los discos y copias físicas

Un punto de inflexión que también pone el acento en una cuestión tan sensible como las funciones que todavía cumplen los discos y cartuchos, porque para muchos jugadores, de hecho, un disco no es solo un sistema de distribución, sino una forma de conservar un juego, con la posibilidad de prestarlo o revenderlo. En este sentido, la predicción de Iwata resultó acertada tanto en la dirección que tomaría el mercado como en el tiempo que tardaría en alcanzarla. En 2009, veinte años parecían muy lejanos, pero hoy ese relevo digital prácticamente nos ha pasado por encima.