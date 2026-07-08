Xbox Game Pass trae los refuerzos de julio con 12 juegos y algunas salidas del catálogo

Microsoft ha revelado la lista de juegos que se añadirán a Xbox Game Pass durante julio mientras su catálogo se prepara para recibir nuevas producciones repartidas entre los diferentes niveles de suscripción, Essential, Premium, Ultimate y PC Game Pass. Entre las novedades se encuentra la llegada de ‘Gears of War: Reloaded’ al plan Premium el 9 de julio, mientras que ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2’ se añadirá a los niveles Premium, Ultimate y PC Game Pass el 21 de julio. Además, ‘Palworld’ recibirá su versión 1.0 el 10 de julio, con su lanzamiento completo en nube, consola y PC.

En paralelo a las incorporaciones del catálogo, Microsoft también revela los juegos que abandonarán el servicio en julio, como por ejemplo ‘Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition’, ‘PowerWash Simulator’ y ‘Golf With Your Friends’. Estos son los títulos de Xbox Game Pass para julio de 2026:

Ultimate, Premium y PC:

‘Winds of Arcana: Ruination’ (nube, consola, portátil y PC) – Ya disponible

‘Tamashika’ (nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 9 de julio

‘Palworld 1.0’ (lanzamiento completo) (nube, consola y PC) – 10 de julio

‘PBA Pro Bowling 2026’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 14 de julio

‘Mavrix by Matt Jones’ (nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 16 de julio

‘FixForce’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 17 de julio

‘The Planet Crafter’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 21 de julio

‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2’ (nube, consola y PC) – 21 de julio

Ultimate y PC Game Pass

‘Ascend to Zero’ (nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 13 de julio

‘Fogpiercer’ (PC) – 17 de julio

Premium:

‘Gears of War: Reloaded’ (nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 9 de julio

‘Quarantine Zone: The Last Check’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 15 de julio

Dejarán Game Pass en julio

Lamentablemente, a pesar de la llegada de nuevos títulos, también se ha anunciado la lista de juegos que abandonarán Xbox Game Pass este mes.

Salida el 15 de julio

‘Dungeons of Hinterberg’ (nube, consola y PC)

‘EA Sports Football Club 24’ (nube, consola y PC)

‘Stellaris’ (nube, consola y PC)

‘Golf With Your Friends’ (nube, consola y PC)

‘Minami Lane’ (nube, consola y PC)

‘PowerWash Simulator’ (nube, consola y PC)

‘Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition’ (nube, consola y PC)

‘Splitgate: Arena Reloaded’ (nube, consola y PC)

‘Super Fantasy Kingdom’ (Game Preview) (PC)

¿Qué te parecen las incorporaciones a Xbox Game Pass en julio? En realidad, tenemos un poco de todo entre lo que elegir, desde las Guerras Locust, hasta skate, supervivencia y deportes, pasando por acción, aventura y varias propuestas independientes para jugar en consola, PC o nube. Eso sí, conviene no pasar por alto el grupo de salida antes del 15 de julio, porque algunos títulos todavía nos pueden dar para una última alegría antes de abandonar el catálogo.