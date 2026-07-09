Haaland es un gamer más: esta es su espectacular zona para disfrutar de los videojuegos

Erling Haaland comparte protagonismo en este Mundial 2026 con nombres como Cucurella, Harry Kane, Mbappé y Messi. El delantero noruego, que se enfrentará a Kane en cuartos de final, ha vuelto a llamar la atención entre los aficionados a los videojuegos gracias a un vídeo de su canal de YouTube.

La sala de juegos de Erling Haaland

En el clip, el delantero del Manchester City abre las puertas de su sala de juegos y comenta abiertamente su pasión por los videojuegos. De hecho, se muestra como un jugador particularmente apegado al entorno Xbox y su espacio de juego pone de manifiesto una relación nada superficial con la marca Microsoft.

Entre los objetos que se muestran se encuentra el mini refrigerador inspirado en la Xbox Series X, que el futbolista afirma usar realmente y no solo como un simple objeto de colección. Durante el vídeo, Haaland también suelta una broma dirigida directamente a Microsoft: "Algún día me gustaría que Xbox me patrocinara", bromea frente a la cámara. No obstante, en su habitación también cuenta con un mando DualSense, sugiriendo que su rutina también incluye una PS5. El espacio lúdico de la casa se completa con área dedicada al multijugador y a las partidas LAN organizadas con amigos, algo que nos deja entrever una pasión cultivada no solo en solitario, sino también como una forma de ocio compartido.

Los juegos favoritos de Haaland

Entre los juegos que Haaland menciona como sus favoritos están ‘Call of Duty: Modern Warfare 2’, que él mismo sitúa entre los mejores de todos los tiempos en su ranking personal, pero tampoco faltan los ‘Clash of Clans’, ‘Minecraft’, ‘GTA’ y franquicias deportivas que, según él, se llevaría a una isla desierta. En resumen, Haaland es uno de los nuestros.