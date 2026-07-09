Sony seguirá fabricando discos de juegos anteriores a 2028 pese al adiós a los nuevos lanzamientos

El anuncio de que Sony dejará de fabricar discos para los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028 ha generado dudas entre jugadores y minoristas sobre el futuro del formato físico. Para aclarar la situación, la compañía asegura que la medida no cerrará la puerta a nuevas tiradas de los títulos que ya están disponibles en el mercado. Es decir, en la práctica, los juegos de PS4 y PS5 lanzados antes del cambio seguirán disponibles para nuevas tiradas cuando las editoras necesiten reponer existencias en tiendas.

El fin de la producción no afecta a las reposiciones

La multinacional japonesa ha trasladado esta postura a editores y desarrolladores mediante una comunicación interna, donde la compañía asegura que pretende mantener el suministro de copias físicas de los juegos ya publicados, incluso después de que la nueva política entre en vigor. Con esto, si un título lanzado antes de 2028 vuelve a tener una gran demanda y se agota en las tiendas, las compañías responsables podrán solicitar un nuevo lote de discos. El único cambio previsto se refiere al proceso operativo de estos pedidos, que Sony actualizará más adelante.

La medida responde al incremento del mercado digital, que ha ido ganando espacio en PlayStation durante los últimos años. Con este cambio, los nuevos lanzamientos previstos a partir de 2028 seguirán disponibles tanto en PlayStation Store como en tiendas, aunque ya no llegarán en el formato tradicional en disco físico.

Reorganización de plantas

Sony seguirá fabricando discos en su planta Sony DADC de Thalgau, en Austria, aunque estas instalaciones se están modernizando para ampliar su actividad a otros componentes ópticos. Aun así, parte de su capacidad de producción seguirá reservada para la fabricación de discos de PlayStation durante la transición.

Según la información facilitada por el director de la fábrica, Dietmar Tanzer, en la planta se producen aproximadamente 600.000 discos al día. Una parte de este volumen corresponde a juegos de PlayStation, aunque la previsión es que la producción se reduzca de forma notable en 2028. Aun con esa caída, las reposiciones de juegos que llevan años en el mercado seguirán formando parte del plan de fabricación mientras exista demanda suficiente.

Tiempo de transición

Aunque la producción de discos se reducirá en los próximos años, esta medida representa una transición gradual hacia un mercado cada vez más digital, sin cortar de golpe el suministro físico de los juegos que ya forman parte del catálogo de PlayStation.