Assassin's Creed Black Flag Resynced: comparativa del remake en PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S y PC

Coincidiendo con su lanzamiento, ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’, el remake de Ubisoft de una de las entregas más valoradas de la franquicia, ya cuenta con su propia comparativa técnica que pone el acento en sus distintas versiones. Un vídeo de ElAnalistaDeBits nos ofrece un repaso más detallado a las ediciones de PC y consola, con especial atención a las diferencias entre PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S y PC.

El vídeo compara las versiones para PC y consola de ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’, con un repaso al apartado técnico del título en todas las plataformas del remake que recupera la aventura de Edward Kenway a través de una reconstrucción sobre el motor Ubisoft Anvil, que además implementa mejoras en los sistemas de combate y sigilo, añade contenido narrativo inéditos y mecánicas adaptadas a las plataformas de la actual generación.

Modos gráficos y diferencias entre consolas

‘Resynced’ ofrece tres modos gráficos en consolas, al igual que ‘Assassin’s Creed Shadows’. El modo Calidad ofrece trazado de rayos avanzado, mayor nivel de detalle, mejor calidad del agua, mejor calidad del cabello y otras mejoras gráficas.

A diferencia de ‘Shadows’, ‘Black Flag Resynced’ mantiene un nivel aceptable de trazado de rayos en PS5 y Xbox Series X incluso en el modo Rendimiento. Según la comparativa, PS5 Pro es capaz de mantener una calidad de imagen similar a la del modo Calidad de PS5 en el modo Rendimiento, y es uno de esos juegos donde la diferencia en la consola de mitad de generación se aprecia con claridad.

Rendimiento y optimización del PC

Según el análisis, la versión para PC sale especialmente bien parada y permite jugar con ajustes medios a más de 30 FPS con una RTX 3050. Con las tarjetas GeForce RTX Serie 50, es posible jugar con buena fluidez con los ajustes en Ultra gracias a la implementación de DLSS. Es decir, que la remasterización ofrece un rendimiento general muy estable y satisfactorio, con un motor gráfico significativamente más refinado que el de ‘Assassin’s Creed Shadows’.

Desarrollado por Ubisoft Shanghái a partir de los materiales narrativos del original de 2013, esta nueva versión ofrece un rendimiento que se demuestra realmente solvente en todas las plataformas analizadas. Por ello, la comparativa termina con una valoración positiva de la ejecución técnica del título, disponible desde el 9 de julio para PC, PS5 y Xbox Series X|S.