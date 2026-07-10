Razer lo hace de nuevo con una colección de accesorios de Espeon y Umbreon inspirada en Pokémon

Razer amplía su conocida línea de accesorios Pokémon con una colección que toma como imagen a Espeon y Umbreon, dos de las evoluciones de Eevee más conocidas. La colaboración con The Pokémon Company ya había dado lugar a periféricos inspirados en Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle, además de ediciones centradas en personajes como Gengar, con productos que han llevado la franquicia al escritorio con teclados, ratones, auriculares y alfombrillas de corte gaming.

Espeon & Umbreon

La línea llega durante el año en que se celebra el 30 aniversario de Pokémon e incluye unos auriculares, teclado, ratón y una alfombrilla con diseño inspirado en el contraste entre la energía luminosa de Espeon y la presencia nocturna de Umbreon, dos evoluciones de Eevee.

La identidad de la colección se apoya en esa dualidad entre Espeon, asociado a la luz y la energía del día, y Umbreon, vinculado a la calma de la noche. A partir de estos conceptos, los diseñadores de Razer han creado una serie de periféricos con iluminación Chroma RGB, diseño ergonómico y respuesta precisa para distintos estilos de juego.

Qué elementos forman la colección

La colección está formada por los Razer Kraken V4 X – Espeon & Umbreon Edition, unos auriculares gaming con cable que incorporan almohadillas suaves, iluminación Chroma RGB y audio nítido. El teclado Razer Ornata V3 Tenkeyless – Espeon & Umbreon Edition apuesta por un formato compacto, perfil bajo, interruptores mecha-membrana de respuesta rápida y reposamuñecas magnéticos.

El ratón Razer Cobra – Espeon & Umbreon Edition, que mantiene un diseño ligero con cable, interruptores ópticos de alta durabilidad, iluminación Chroma RGB en la zona inferior y un deslizamiento preciso. Por su parte, la alfombrilla Razer Gigantus V2 Medium – Espeon & Umbreon Edition cuenta con una superficie de tela con microtejido texturizado.

En un mismo entorno

El diseño temático traslada el contraste entre luz y sombra a los acabados de cada accesorio, con sincronización Chroma RGB entre los cuatro productos para crear una configuración coordinada tanto en sesiones de juego diurnas como nocturnas.