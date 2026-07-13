Estrenos de videojuegos del 13 al 17 de julio: Moss sale a explorar mundo en una semana de terror cósmico

Aquí estamos como cada semana para repasar la lista de lanzamientos más relevantes dentro del sector del ocio electrónico. En esta ocasión, del 13 al 17 de julio, el panorama se anticipa bastante tranquilo en cuanto a grandes producciones, aunque todavía hay espacio para varios estrenos para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2.

Nuestra selección está encabezada por ‘Moss: The Forgotten Relic’, una versión de las aventuras de Quill concebida para jugar sin visor de realidad virtual que reúne ‘Moss’, ‘Moss: Book II’ y el contenido adicional ‘Twilight Garden’. Tampoco podemos olvidarnos de ‘The Mound: Omen of Cthulhu’, un juego de terror cooperativo inspirado en el imaginario de H. P. Lovecraft, que lleva a un grupo de exploradores hasta una selva maldita. A ellos se suma ‘Ascend to ZERO’, un roguelike de acción centrado en la manipulación del tiempo durante sus combates. También se estrenarán títulos como ‘Denshattack!’, ‘The Incident at Galley House’, ‘70s-style Robot Anime Geppy-X’, ‘Heave Ho 2’, ‘Beholder: Conductor’ y ‘Farlands’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

Ascend to ZERO - 13 de julio

Plataformas: PC, Xbox Series X/S

‘Ascend to ZERO’ es un roguelike de acción de Flyway Games que convierte la manipulación del tiempo en el centro de sus combates. La historia parte de un futuro en el que la humanidad ha creado un laboratorio subterráneo para dominar los viajes temporales. Durante los ascensos, el jugador combina armas, objetos y distintos avatares mientras detiene el tiempo y combate a sus enemigos. Su configuración cambia tras cada intento, con nuevas posibilidades para afrontar la siguiente subida.

The Mound: Omen of Cthulhu - 15 de julio

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

‘The Mound: Omen of Cthulhu’ es un juego cooperativo de terror en primera persona desarrollado por ACE Team donde hasta cuatro jugadores encarnan a exploradores que se internan en una selva maldita en busca de riquezas. Antes de las expediciones preparan armas, suministros y contratos a bordo de un galeón; después, criaturas sobrenaturales y un sistema de locura pueden alterar su percepción y sembrar dudas dentro del grupo. El título mezcla supervivencia, acción y tensión cooperativa bajo la influencia del imaginario de H. P. Lovecraft.

Moss: The Forgotten Relic - 16 de julio

Plataformas: PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y Switch 2

‘Moss: The Forgotten Relic’ recupera las aventuras de Quill, una joven ratona que atraviesa un mundo de fantasía contado como un libro ilustrado. Así, Polyarc logra reunir ‘Moss’, ‘Moss: Book II’ y el contenido adicional ‘Twilight Garden’ en una única edición concebida para jugar sin visor de realidad virtual. A lo largo del viaje, Quill recorre ruinas, resuelve puzles del entorno y se enfrenta a fuerzas arcanas que amenazan su reino.

Listado completo de lanzamientos:

Lunes 13 de julio de 2026:

‘Forensics: Crime Scene Detective’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Ascend to ZERO’ (PC, Xbox Series)

‘Beholder: Conductor’ (Xbox Series)

‘Forest of Deceit’ (Xbox Series)

Martes 14 de julio de 2026:

‘D-topia’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘The Incident at Galley House’ (PC)

‘Urban Strife’ (PC)

Miércoles 15 de julio de 2026:

‘Denshattack!’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Cozy Grove: Camp Spirit’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘SpiritVale’ (PC)

‘Ragnarok: The New World’ (PC)

‘The Mound: Omen of Cthulhu’ (PC, PS5, Xbox Series)

Jueves 16 de julio de 2026:

‘70s-style Robot Anime Geppy-X’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Heave Ho 2’ (PC, Switch, Switch 2)

‘K-pop Idol Stories: Road to Debut’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘The Mermaid Mask’ (PC, PS5, Switch, Switch 2)

‘Puppergeist’ (PC, Xbox Series, Switch)

‘Ratatan’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Go-Go Town!’ (PC, Switch, Switch 2)

‘Farlands’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Wreck Runners’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘The Hidden Scrolls’ (PC)

‘Moss: The Forgotten Relic’ (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

17 de julio de 2026:

‘Desktop Explorer’ (PC)

‘Fogpiercer’ (PC)

‘Bodycam Onrecord’ (PC)

‘Frozen Ship’ (PC)

Una ratona y el tiempo detenido

Es cierto que la semana del 13 al 17 de julio no trae grandes superproducciones, pero todavía es capaz de reunir una batería de entregas independientes de géneros muy distintos comenzando desde ‘Moss: The Forgotten Relic’, que recupera las aventuras de Quill sin realidad virtual, ‘The Mound: Omen of Cthulhu’ que convierte una expedición a la selva en una experiencia de terror cooperativo y ‘Ascend to ZERO’ que introduce la manipulación del tiempo en sus combates.