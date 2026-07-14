Hay algunas cosas que Steam Machine puede hacer y tu PS5 no

Valve lleva más de una década intentando trasladar su formato de PC al salón y el primer resultado de ese trabajo se presentó en enero de 2014, la primera generación de Steam Machines durante el CES de Las Vegas, formada por más de una docena de modelos de distintos fabricantes y configuraciones muy dispares, aunque todos compartían SteamOS, un sistema basado en Linux que todavía se encontraba en una fase temprana de desarrollo. A pesar de los esfuerzos realizados por la compañía, el catálogo era reducido y la propuesta terminó perdiendo atractivo, de modo que el proyecto permaneció aparcado durante años.

Un camino difícil

Sin embargo, no se rindieron y continuaron trabajando en la idea. Proton amplió el grado de compatibilidad de Linux con los juegos creados para Windows y la llegada de Steam Deck demostró en 2022 que el catálogo de PC podía trasladarse a un dispositivo sencillo de utilizar con un manejo similar al de una consola. Así se entiende la expectación que despertó el anuncio de la nueva generación en noviembre de 2025, un PC compacto que recoge más de una década de trabajo y lleva al televisor la experiencia adquirida con Steam Deck, conservando las funciones específicas de un ordenador. Ahora que ya está a la venta, estas son cinco posibilidades que ofrece y que PS5 no permite.

Modo de escritorio

El modo de escritorio representa la primera diferencia entre Steam Machine y PS5, ya que SteamOS combina una interfaz de consola con la posibilidad de pasar al escritorio en cualquier momento y utilizar el dispositivo como un ordenador convencional. Una vez en el modo de escritorio, el usuario puede conectar un ratón y teclado para navegar por internet, instalar aplicaciones, gestionar el correo electrónico, ver vídeos y realizar tareas corrientes en un PC con Linux. También puede cambiar el sistema operativo, pues Valve ya ha publicado los controladores oficiales necesarios para instalar Windows en Steam Machine, aunque advierte que esta opción carece de soporte técnico y, por ahora, la instalación borra SteamOS porque el arranque dual todavía no está disponible.

Compatibilidad con mods y mayor flexibilidad

Existe otra diferencia importante entre Steam Machine y PS5 puesto que, al ser un PC, el dispositivo de Valve admite mods que se instalan mediante Steam Workshop, algo que simplifica el proceso, mientras que el contenido añadido manualmente puede requerir más pasos en SteamOS, especialmente si las herramientas necesarias fueron creadas para Windows. El funcionamiento depende de cada juego, ya que su compatibilidad con Linux no implica que los mods también funcionen. Aun así, SteamOS ofrece muchas más opciones para instalar mods que PS5, donde solo se admiten en determinados juegos y mediante herramientas autorizadas por sus desarrolladores.

Memoria y almacenamiento sustituibles

Además, Steam Machine permite cambiar su memoria RAM DDR5 SO-DIMM y el SSD M.2, compatible con los formatos 2230 y 2280. El dispositivo también admite tarjetas microSD, un elemento ausente en la consola de Sony. PS5 permite añadir un SSD M.2 y emplear unidades USB para almacenar juegos de PS5 o ejecutar títulos de PS4, aunque su memoria RAM no puede ampliarse ni sustituirse por el usuario.

Juego en línea sin suscripción adicional

Steam no exige una suscripción de pago para acceder al multijugador en línea. En PS5, en cambio, la mayoría de los juegos de pago requieren al menos PlayStation Plus Essential, con la excepción de los títulos gratuitos. La ausencia de esa cuota no rebaja el coste inicial de Steam Machine, pero puede reducir el gasto con el paso del tiempo.

Personalización del sistema

Por último, queda la personalización, un apartado al que Sony ha incorporado algunas posibilidades durante los últimos años. PS5 permite utilizar fondos y widgets en el Centro de bienvenida, además de elegir cuatro diseños de interfaz inspirados en PlayStation, PS2, PS3 y PS4. Aun así, la solución de Valve permite modificar más elementos, como la animación de arranque en el modo Big Picture, así como el color y el brillo de la tira LED situada en la parte frontal del cubo negro.