League of Legends Classic promete una experiencia clásica que crecerá con los jugadores

Tras varias semanas de anticipos e indicaciones veladas, Riot Games por fin ha anunciado oficialmente la distribución del modo "clásico" de ‘League of Legends’, algo que se ha producido durante la final del MSI 2026. Con esta renovación, la compañía se propone recuperar los elementos básicos que hicieron de este MOBA todo un éxito, muchos de los cuales se han transformado con la incorporación de nuevos personajes y características con el desarrollo de la fórmula.

La nueva versión del clásico

Según el estudio, la "nueva versión clásica del juego" recuperará el diseño original del mapa, así como los campeones, objetos y metajuegos de los primeros años que contribuyeron a popularizar ‘LoL’. El planteamiento parte de cero y evita que los jugadores tengan que ponerse al día con las notas de las versiones actuales. Sin embargo, la variante clásica evolucionará después del estreno y no quedará anclada en una versión cerrada del pasado.

Para ello, desde la desarrolladora se permitirá votar futuras actualizaciones, de manera que los propios jugadores ayudarán a definir la evolución del modo. La versión mostrada durante el MSI tampoco se ceñía a una única temporada, pues combinaba sistemas de diferentes épocas, con especial presencia de la tercera temporada, y conservaba ciertos elementos modernos.

Any OG builds you’re looking forward to playing when League Classic is live in Patch 26.15? pic.twitter.com/M2KbuqUZOd — League of Legends (@LeagueOfLegends) July 12, 2026

Regresos confirmados

Aunque el lanzamiento de ‘LoL Classic’ está previsto para el 29 de julio, la desarrolladora aún se reserva algunos detalles. Sin embargo, ha confirmado que campeones como Sion, en su versión anterior, estarán disponibles desde el primer día. En cambio, Graves y Urgot no estarán disponibles inicialmente, aunque Andrei "RiotMeddler" van Roon adelantó recientemente que se incorporarán mediante futuras actualizaciones. Van Roon también confirmó el regreso de la música que sonaba durante la selección de campeones, Yi de PH, la Tenaza de muerte ígnea, las runas y las antiguas maestrías.

¿Cuándo se publica League of Legends Classics?

‘LoL Classic’ llegará el 29 de julio de 2026 con la versión 26.15 y estará disponible en Windows y macOS. Sobre esto, no hay duda de las intenciones para ampliar los tipos de experiencia disponibles en ‘LoL’ que plantea Riot. El juego continúa siendo popular, aunque la compañía reconoció en 2024 que la edad media de sus usuarios está aumentando y que ya no incorpora principiantes a la velocidad que lo hacía hace una década. Es decir, que los jugadores veteranos siguen activos, pero el formato ahora debe medirse contra muchos otros títulos por atraer a un público joven, algo que en la casa tratan como un objetivo a largo plazo, no vinculado necesariamente con ‘Classic’.