Gears of War: E-Day llegará a PC con tecnologías DLSS 4.5 y trazado de rayos

Nvidia ha anunciado que ‘Gears of War: E-Day’ llegará el 6 de octubre en varias configuraciones y entre ellas hay una versión mejorada para sistemas GeForce RTX gracias a la inclusión de DLSS 4.5. El nuevo título de la franquicia narra los orígenes de Marcus Fenix y Dominic Santiago en una campaña ambientada en el Día de la Emergencia, cuando la Horda Locust salió por primera vez de las profundidades de Sera.

Nuevas técnicas al servicio de la imagen

Desarrollado desde cero con Unreal Engine 5 y DirectX 12, ‘E-Day’ promete un apartado gráfico de gran nivel a través de varias tecnologías propias del motor. Por ejemplo, MegaLights permite renderizar de forma eficiente sombras por trazado de rayos procedentes de hasta 100 fuentes de luz distintas, mientras que Lumen se encarga de la iluminación global y la oclusión ambiental con trazado de rayos. Además, las herramientas del motor permiten destruir escenarios en tiempo real, utilizar numerosos efectos volumétricos y de partículas, y crear secuencias de acción a mayor escala.

DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex y trazado de rayos

Gracias a la estrecha colaboración técnica de NVIDIA con The Coalition, estudio principal responsable del desarrollo, los jugadores con una GPU GeForce RTX podrán activar DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex y el trazado de rayos, mientras que Dynamic Multi Frame Generation estará reservado a las tarjetas GeForce RTX Serie 50. Estas funciones permitirán disfrutar del juego con tasas de fotogramas más altas, una calidad de imagen mejorada y una menor latencia de entrada.

No está de más advertir que los interesados en probar ‘Gears of War: E-Day’ antes de su estreno podrán acceder de manera anticipada a la beta abierta a partir del 6 de agosto. Este periodo estará disponible tanto para las personas que hayan reservado el juego como para los suscriptores de PC Game Pass. Los horarios y todos los detalles sobre su disponibilidad se comunicarán más adelante.

Por último, como parte de la campaña GeForce Summer Nights durante este verano RTX, NVIDIA sorteará una tarjeta gráfica GeForce RTX 5080 Founders Edition personalizada que rinde homenaje a la relación de hermandad entre los protagonistas.