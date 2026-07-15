GTA Online nos manda al museo en la expansión Golpe al Kortz Center y no precisamente de visita

Mientras esperamos a ‘GTA VI’, Rockstar Games pretende mantener apasionadamente entretenidos a los jugadores con una nueva y potente actualización para ‘GTA Online’. Se trata del Golpe al Kortz Center, que pone en marcha la gran operación delictiva del verano en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Con la mirada puesta en el robo de obras de arte en uno de los espacios culturales más conocidos de Los Santos, la desarrolladora nos ofrece, de nuevo, un golpe que se rige por la estructura clásica de sus atracos, con un nuevo estudio de arte como base para organizar una operación que requiere planificación, infiltración y la habitual sucesión de imprevistos que ha convertido al multijugador de Rockstar en una fuente inagotable de historias, aunque, como siempre, esta actualización se ofrece sin coste adicional. Pero vamos a prepararnos para el golpe.

Un líder con la cartera llena

Para iniciar el golpe como líder es necesario poseer una Mansión y adquirir el estudio de arte, cuyo precio es de 4.700.000 GTA$ antes de aplicar posibles descuentos, pero los demás jugadores pueden unirse sin haber comprado ninguno de estos elementos. El golpe también puede completarse en solitario o con un equipo de hasta cuatro personas. Jugar acompañado permite entrar en una sala con obras adicionales que no está disponible en solitario, además de aumentar la capacidad total para transportar el botín.

En este golpe, los jugadores unirán fuerzas con Raf De Angelis, responsable de coordinar la operación, y Yong-Rae, un falsificador encargado de preparar las réplicas, para infiltrarse en el centro cultural más prestigioso de Los Santos y hacerse con varias obras de la colección Albert Crisp, formada por valiosas antigüedades y obras de grandes maestros contemporáneos.

Además, Rockstar ha ligado la operación a una bonificación por la primera venta semanal de un objetivo principal, aunque repetir demasiadas veces la misma actividad provocará la saturación del comprador y reducirá los pagos posteriores. Esta norma también se aplica a ‘El contrato’, ‘Asalto a Cluckin’ Bell’ así como a ‘Óscar Guzmán despega de nuevo’ y favorece la alternancia de actividades durante los meses previos a ‘GTA VI’, previsto para el 19 de noviembre.

Aquí se premia la preparación

Rockstar recupera el reconocimiento previo empleado en otros golpes y lo adapta al Kortz Center, como demuestra la primera fase, que invita a recorrer el edificio, situado en Pacific Bluffs, para observar la nueva colección de la galería, fotografiar las obras sin levantar sospechas y anotar posibles vías de entrada y salida. Esa labor permite estudiar la situación con calma, identificar puntos débiles y disponer de varias opciones cuando llegue el momento de actuar.

Una vez analizada la instalación, llega el momento de escoger la entrada, preparar la huida y reunir las herramientas necesarias, pues el objetivo principal se guarda en la cámara acorazada, mientras que otras salas contienen obras adicionales que pueden fotografiarse durante el reconocimiento y robarse después para aumentar los beneficios, aunque algunas requieren varios jugadores para acceder a ellas y transportarlas. A lo largo de las misiones de preparación, las armas, disfraces y los utensilios conseguidos se reúnen en el estudio de arte, donde cada participante puede elegir su equipamiento antes del robo y emprender tareas optativas para sabotear la seguridad y reducir la resistencia de los guardias.

En este sentido, las propiedades que ya posea el jugador proporcionan ventajas adicionales, ya que la armería de la Mansión incorpora un arma Mk II, el taller permite mejorar determinados vehículos de huida y el personal de seguridad distrae a la policía y reduce las estrellas de persecución. Además, el búnker aporta munición especial y mejoras para el arma Mk II, mientras que disponer de una agencia, de la fábrica de ropa de Darnell Bros o de un Terrorbyte prolonga el tiempo disponible dentro de la cámara acorazada y la estación de drones del salón recreativo proporciona nanodrones durante la final.

La discreción lo es todo, ya que el edificio está protegido por equipos de seguridad, cámaras de vigilancia y haces láser entrecruzados. Si el robo se descubre, las obras pierden valor en el mercado negro y se vuelven más difíciles de colocar. Por eso, no se pueden dejar testigos y se debe eliminar cualquier grabación de seguridad que pueda comprometer la operación.

Vende la obra o llévatela a casa

Además de servir como centro de planificación para operaciones clandestinas, el estudio de arte cumple una segunda función, puesto que el jugador puede conservar el cuadro obtenido como objetivo principal y exhibirlo en la Mansión, en lugar de venderlo directamente a los clientes del señor Faber. A eso se suma una mecánica que anima a repetir el golpe semanalmente. Tras la primera ejecución, tres cuadros nuevos entran en rotación cada semana y, con distintas formas de preparar la operación, el Golpe al Kortz Center permite regresar sin obligar a seguir siempre la misma ruta.

Vehículos nuevos

La actualización también añade siete vehículos nuevos, concretamente el Benefactor LRC GT (supercoche), el Grotti Cartuccia GT (deportivo), el Albany Merula (sedán), el Ocelot E-Stride (todocamino), el Benefactor Läufer (furgoneta), el Grotti Veleno GT (supercoche) y el Vapid Caracara (blindado).

Al mismo tiempo, los miembros de GTA+ disponen de acceso anticipado durante una semana al Grotti Veleno GT y pueden conseguirlo gratis en el club de coches de Vinewood con la pintura exclusiva Ataque. El Vapid Caracara blindado se obtiene gratis al completar todos los objetivos del nivel 4 del progreso en la trayectoria del Golpe al Kortz Center, una función disponible únicamente en PS5, Xbox Series X|S y la versión mejorada para PC.

El inhibidor de fijación de misiles también puede instalarse ahora en cincuenta vehículos que ya estaban disponibles en el juego, mientras que Rockstar anticipa más incorporaciones durante las próximas semanas y meses, con un nuevo supercoche, vehículos preparados para derrapar, actualizaciones para las series de misiones creadas por los jugadores y contenidos todavía por anunciar.

El creador de misiones se amplía

La actualización también modifica el creador de misiones, que se amplía con más herramientas y elementos de diseño en PS5, Xbox Series X|S y la versión mejorada para PC. La herramienta incorpora zombis, objetos que se deslizan o giran, puntos de teletransporte, mejoras para las secuencias y nuevas opciones de sigilo, como disfraces y cámaras de vigilancia. Estas funciones permiten diseñar misiones con estructuras distintas, más posibilidades de infiltración y un desarrollo menos lineal. Rockstar también incorporará criaturas espectrales durante julio, destinadas a una serie de misiones de temporada que se publicará en otoño.

Recompensas para los más rápidos

Los jugadores que alcanzaron el nivel Elitista en el programa Coleccionista de arte hasta el 13 de julio pueden reclamar hasta el 5 de agosto varias recompensas exclusivas. Estas recompensas incluyen ‘Tensión creciente’, una escultura del Kortz Center para decorar la Mansión; la posibilidad de robar ‘Todo al verde’, una pintura de alto valor que estará disponible como objetivo principal en el primer intento de cada una de las próximas tres semanas; un descuento de 1.000.000 GTA$ en el estudio de arte; la mejora gratuita del panel de seguridad de la cámara acorazada y un helicóptero Annihilator furtivo gratis en Warstock.

Los miembros de GTA+ mantienen el descuento de 2.000.000 GTA$ en las propiedades tipo Mansión y reciben otro descuento de 1.000.000 GTA$ en el estudio de arte, además del Grotti Veleno GT gratuito y un 15% más de GTA$ en las compras de tarjetas Tiburón.

Rockstar también ofrece un 40% adicional de GTA$ con las tarjetas Tiburón megalodón, Tiburón ballena y Gran tiburón blanco. La promoción puede reclamarse hasta el 22 de julio de 2026, y las tarjetas incluidas en la promoción pueden comprarse hasta el 5 de agosto de 2026.

Una semana para probar GTA Online

Para terminar, conviene recordar que ‘GTA Online’ puede jugarse sin coste durante el periodo comprendido entre el 14 y el 20 de julio en PS5, Xbox Series X|S y la versión mejorada para PC. Durante esos días tampoco se requiere PlayStation Plus ni Xbox Game Pass Essential para acceder al multijugador en consola. Es decir, Rockstar deja el museo abierto durante una semana, salir con los cuadros ya depende de cada cual.