Call of Duty Modern Warfare 4: así funciona Kill Block, el mapa modular con más de 500 configuraciones

Los modos multijugador de ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ serán solo una de las muchas actividades que se han prometido para el nuevo shooter de Activision. Para ir entrando en materia, la editora ha mostrado nuevos materiales de Kill Block, la instalación de entrenamiento creada por Infinity Ward, formada por secciones modulares capaces de generar cientos de distribuciones diferentes.

Zona de combate con cientos de configuraciones

Disponible desde el lanzamiento de la entrega prevista para el 23 de octubre en PS5, Switch 2, PC y Xbox Series, Kill Block formará parte del multijugador desde el primer día ampliando la oferta PvP de la longeva franquicia mediante un campo de batalla modular que se reorganiza entre encuentros y durante las rondas de Tiroteo.

Las secciones modulares ofrecerán más de 500 configuraciones durante el estreno y permitirán disputar Tiroteos 3 contra 3 y el nuevo Tiroteo 10 contra 10. El diseño se basa en tres secciones modulares formadas por dos zonas laterales y una central, que se combinan al inicio de cada encuentro y vuelven a cambiar cada dos rondas en Tiroteo.

Trench: una zona de trincheras de barro, fortines, sacos terreros y un tanque calcinado.

Ambush y Killhouse: inspiradas en escenarios de ‘Call of Duty 4 Modern Warfare’.

Blacksite, ME-Town y Snow Block: formadas por edificios prefabricados, patios, contenedores, muros defensivos y bloques de hormigón.

El clima está cambiando

Algunas secciones también incluyen sistemas militares de simulación meteorológica y grandes ventiladores capaces de extender agua pulverizada o nieve por el escenario. Estas condiciones reducen la visibilidad, alteran las líneas de tiro y cubren las armas de gotas o partículas de hielo hasta que el operador recarga o cambia de armamento.

A todo lo anterior se suma el nuevo metraje distribuido por la editora, que muestra el funcionamiento de Tiroteo dentro de Kill Block. Todos los operadores comienzan cada ronda con las mismas armas y equipamiento aleatorio, sin clases personalizadas y con una sola vida. Si ninguno de los equipos queda eliminado antes de que termine el tiempo, se activa una bandera de prórroga. Después de dos rondas, las tres secciones cambian, el armamento se renueva y el enfrentamiento continúa hasta que uno de los equipos alcanza seis victorias.