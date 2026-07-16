Digimon UP: El nuevo juego gratuito de crianza se publica en dispositivos móviles entre grandes incentivos

‘Digimon Up’ ya está disponible oficialmente en España para iOS y Android, y Bandai Namco está premiando a todos los jugadores por este este interés desmesurado con Gekkomon, Numemon y el dúo formado por Taichi Yagami y Agumon. Por tomar algún antecedente, el proyecto superó el millón de registros previos antes de su lanzamiento, y la compañía lo agradece mediante estos regalos para todos los usuarios.

¿Qué recompensas reciben todos los jugadores?

Todos los usuarios reciben a Gekkomon y Numemon como Digimon gratuitos, además de Taichi Yagami y Agumon como un único dúo. La presencia de Taichi Yagami tendrá un atractivo distinto según la relación de cada jugador con Digimon, aunque aquellos que crecieron a lomos del anime original seguro que encontrarán alguna que otra referencia directa a sus primeros episodios.

Un RPG de crianza y progresión automática

Con todo esto, ‘Digimon Up’ recupera las raíces de la mascota virtual de la franquicia, aunque Bandai Namco lo ha recompuesto en formato RPG de progresión automática. Es decir, la experiencia depende del vínculo que sea capaz de crear el jugador con un Digimon compañero, al que debe alimentar, entrenar y fortalecer antes de llevarlo al combate. Su evolución depende del entrenamiento recibido y puede alcanzar distintas Digievoluciones hasta lograr el nivel Mega. El juego también incorpora Digimon de apoyo, Digivice y elementos del juego de cartas de Digimon.

El formato móvil ofrece algunos incentivos

En cuanto a sus mecánicas, el sistema de progresión automática permite que el Digimon continúe evolucionado sin exigir demasiado tiempo, mediante una fórmula adaptada a sesiones cortas a lo largo del día. Esta estructura reduce parte de la obligación constante asociada a las mascotas virtuales tradicionales, pero ofrece más libertad y conserva la crianza, la Digievolución y los combates como pilares principales. En pocas palabras, exige menos, pero ofrece más.

¿Cómo me hago con mi compañero Digimon?

‘Digimon Up’ se puede descargar gratis en España desde la App Store y Google Play, incluye compras opcionales dentro de la aplicación y dispone de textos en castellano. Además, entrega a cualquier usuario las recompensas prometidas por su acalorada acogida, incluso antes de su lanzamiento.