Logan desata su furia a tajos entre ninjas y viejos conocidos en Marvel: Lobezno

Si pensamos en los juegos más esperados para la segunda mitad de 2026, sin duda, entre los primeros puestos se encuentra ‘Marvel: Lobezno’, la producción exclusiva para PS5 que acaba de recibir un nuevo tráiler cinematográfico titulado ‘Ain’t No Hero’. El vídeo aporta nuevos detalles sobre la historia y deja constancia de la presencia de varios conocidos de Logan.

Una versión diferente del universo mutante

El material recuerda que, como mutante de larga vida, el personaje ha afrontado innumerables peleas y pérdidas. Tras tantos años de violencia, muchos de sus recuerdos se han mezclado con el paso del tiempo, por eso conserva con especial cuidado los pocos momentos importantes que todavía recuerda. El vídeo también muestra a Dientes de Sable combatiendo junto a Logan contra los Cosechadores. Sin embargo, no sucederá lo mismo con Lady Deathstrike (Yuriko Oyama), encargada de comandar un ejército de ninjas que pretende interponerse en el camino del antihéroe de La Casa de las Ideas.

En los cómics, Lady Deathstrike es la hija de Kenji Oyama, el científico responsable de crear el procedimiento para unir adamantio a los huesos humanos. Aunque inicialmente se rebeló contra su padre, Yuriko retomó sus investigaciones tras su muerte y terminó persiguiendo a Lobezno para recuperar el metal de su esqueleto.

Ninjas y villanos clásicos

Aunque el tráiler apunta a que Lady Deathstrike tendrá objetivos parecidos en el juego, es posible que no sean exactamente los mismos que en las historias originales. Esto se debe a que Insomniac promete su propia interpretación del universo mutante. En el mundo del juego, por ejemplo, los X-Men todavía no existen como grupo y numerosos mutantes viven ocultos ante la persecución de los Cosechadores. En este contexto, Logan vuelve a unirse al Equipo X, una fuerza especial mutante que abandonó tres años antes, para liberar a los prisioneros que los mercenarios quieren entregar a Bolivar Trask.

Pasado oculto

En paralelo, Lobezno intentará reconstruir una parte de su pasado, aparentemente ligada a Jean Grey, personaje ya confirmado como una poderosa telequinética y líder emergente de los mutantes capturados. Exclusivo para PS5, el juego llegará a las tiendas el 15 de septiembre de este año y será de las últimas grandes producciones internas para PlayStation que contará con edición física.