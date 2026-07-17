Sony revela la lista de juegos de PS Plus Extra y Premium para julio de 2026

Sony ha anunciado oficialmente los juegos que se añadirán a los catálogos de PS Plus Extra y Premium durante julio de 2026. Tras el lanzamiento de los títulos del plan Essential a principios de mes, ahora es el turno de los suscriptores de los planes superiores para recibir una nueva selección de juegos, que incluye lanzamientos recientes, experiencias independientes y clásicos de PlayStation.

Entre las producciones con mayor renombre nos encontramos con ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, que ha recibido varias actualizaciones desde su lanzamiento y ha tenido una acogida más positiva por parte de la comunidad. Otro nombre importante en la lista es ‘Rise of the Ronin’, un RPG de acción exclusivo para PS5 desarrollado por Team Ninja. Los amantes de los juegos clásicos también tendrán su parte del botín, ya que podrán volver a jugar a ‘Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy’, lanzado originalmente en 2004 para PlayStation 2, que ahora forma parte del catálogo Premium junto con ‘Fahrenheit’.

Juegos de PS Plus Extra y Premium – Julio de 2026

‘Rise of the Ronin’ (PS5)

‘Firefighting Simulator: Ignite’ (PS5)

‘Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind’ (PS5 y PS4)

‘Dying Light’ (PS4)

‘Citizen Sleeper 2: Starward Vector’ (PS5)

‘Snow Bros. Wonderland’ (PS5)

‘Avatar: Frontiers of Pandora’ (PS5)

Juegos del catálogo de clásicos de PS Plus Premium – Julio de 2026

‘Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy’ (PS5 y PS4)

‘Fahrenheit’ (PS4)

Los nuevos títulos estarán disponibles desde el 21 de julio de 2026, siguiendo las pautas habituales del servicio, con los lanzamientos programados para los martes. En contrapartida, si bien se añaden nuevos juegos al catálogo, otros abandonan el servicio, como por ejemplo ‘Risk of Rain 2’ y ‘Tropico 6’, de modo que aún estás a tiempo si tienes la firme intención de terminarlos.

Además, los suscriptores de PlayStation Plus Premium siguen teniendo acceso a versiones de prueba completas de juegos. Este mes, destaca la versión de ‘Saros’, un juego exclusivo de PS5 lanzado a finales de abril, que permite probar la producción gratis durante dos horas y media antes de decidir si finalmente les interesa la aventura completa.