Estrenos de videojuegos del 20 al 24 de julio: Avatar Legends pelea por el liderato frente a Splatoon Raiders

Aquí estamos como cada semana para repasar los lanzamientos más relevantes dentro del sector de ocio electrónico, y en esta ocasión, del 20 al 24 de julio, el panorama está cargado de tinta, terraformación, combates y terror para PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2.

Nuestra selección comienza con ‘Splatoon Raiders’, la primera aventura derivada de ‘Splatoon’ y exclusiva de Switch 2, donde unirás fuerzas con el Clan Surimi tras quedar atrapado en las islas Espiralita. También ocupa un lugar importante ‘The Planet Crafter’, que lleva su propuesta de supervivencia y transformación planetaria a PS5 y Xbox Series, mientras ‘Avatar Legends: The Fighting Game’ reúne a personajes de la conocida franquicia en torno a combates bidimensionales dibujados a mano. Del mismo modo puedes esperar producciones como ‘Shift At Midnight’, ‘Tears of Metal’, ‘Disgaea Mayhem’, ‘Fading Echo’, ‘CULTIC Complete Edition’ y ‘An Eggstremely Hard Game’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo por fechas y sistemas.

Splatoon Raiders - 23 de julio

Plataformas: Switch 2

‘Splatoon Raiders’ es un juego de acción y disparos principalmente para un jugador que llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2. Tras estrellarse en las misteriosas islas Espiralita, el jugador asume el papel de un mecanista y une fuerzas con el Clan Surimi para regresar a casa. Durante la expedición tendrá que combatir contra hordas de salmónidos, reunir tesoros, conseguir nuevas armas y utilizar los materiales obtenidos para ampliar su equipamiento y base flotante. También permite formar un grupo de cuatro personas mediante internet o conexión inalámbrica.

The Planet Crafter - 21 de julio

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S

‘The Planet Crafter’ es un juego de supervivencia y terraformación desarrollado por Miju Games que traslada a los jugadores hasta un planeta inhóspito con el encargo de convertirlo en un lugar habitable para la humanidad. Para conseguirlo tendrán que reunir recursos, construir una base y fabricar máquinas capaces de elevar la temperatura, aumentar la presión atmosférica y generar oxígeno. El entorno cambia progresivamente con la llegada del agua, la vegetación y nuevas formas de vida. Se puede jugar en solitario o mediante cooperación por internet y llegará a Game Pass durante su estreno en Xbox Series.

Avatar Legends: The Fighting Game - 23 de julio

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S y Switch

‘Avatar Legends: The Fighting Game’ es un juego de lucha en 2D desarrollado por Gameplay Group International y editado por PM Studios que reúne personajes procedentes de ‘Avatar: La leyenda de Aang’, ‘La leyenda de Korra’ y otros relatos de este universo. Su plantel inicial contará con doce combatientes, acompañados por personajes de apoyo capaces de modificar sus técnicas. También incluirá una historia original perteneciente al canon, modo arcade, entrenamiento, pruebas de combos y combates clasificatorios o informales por internet. El juego contará con código de red con rollback y juego cruzado. La edición para Switch 2 llegará más adelante en 2026.

Listado completo de lanzamientos:

20 de julio de 2026:

‘ZeroSpace’ (PC)

‘The Life and Suffering of Prince Jerian’ (PC)

‘Meowgic’ (PC)

‘G-Rebels’ (PC)

‘EverRail’ (PC)

21 de julio de 2026:

‘The Planet Crafter’ (PS5, Xbox Series)

‘Soulbound: Online’ (PC)

‘Scarlet Deer Inn’ (PC)

‘Birds of War’ (PC)

‘DIVE or DIE - Children of Rain’ (PC)

‘Drone Sector’ (PC)

‘Samurai: Ronin’s Path’ (PC)

‘Fading Echo’ (PC)

22 de julio de 2026:

‘Tears of Metal’ (PC)

‘LIFTED’ (PC)

‘The Dream of a Cockspur’ (PC)

‘Dirty Business’ (PC)

‘Aquapark Tycoon’ (PC)

‘Shift At Midnight’ (PC)

Jueves 23 de julio de 2026:

‘Avatar Legends: The Fighting Game’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Dinoblade’ (PC)

‘Carnival Hunt’ (PC)

‘Rubinite’ (PC)

‘DragonSword: Awakening’ (PC)

‘Pass the Fear’ (PC)

‘Disgaea Mayhem’ (PC, PS5, Switch, Switch 2)

‘High Times’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘CULTIC’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Splatoon Raiders’ (Switch 2)

Viernes 24 de julio de 2026:

‘Boba Cafe Simulator’ (PC)

‘An Eggstremely Hard Game’ (PC)

Tinta, planetas y mamporros para cerrar la semana

La semana del 20 al 24 de julio propone grandes producciones como ‘Splatoon Raiders’ que pone la aventura en Switch 2, mientras ‘Avatar Legends: The Fighting Game’ reparte golpes con animación dibujada a mano y ‘The Planet Crafter’ traslada su supervivencia y terraformación a consolas. A su alrededor se sitúan el terror de ‘Shift At Midnight’, la acción de ‘Tears of Metal’ y el humor absurdo de ‘An Eggstremely Hard Game’, encargado de despedir el viernes con un huevo en serio peligro.