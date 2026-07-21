Cuándo empieza la beta de Call of Duty: Modern Warfare 4 y quién puede jugar antes

Tras revelar los pormenores de ‘Kill Block’, una nueva y dinámica variante multijugador de ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’, Activision ha publicado el calendario de la beta y los detalles sobre las vías de acceso y plataformas en las que se celebrará, aunque todavía no ha concretado qué mapas y modos formarán parte de ella.

Como viene siendo todo un clásico en la franquicia, la beta de ‘Call of Duty: Modern Warfare 4’ se dividirá en dos tandas. La primera, del 21 al 25 de agosto de 2026, estará reservada para los jugadores con acceso anticipado y se podrá jugar exclusivamente en PS5, Xbox Series y PC. La segunda, del 28 de agosto al 1 de septiembre, estará abierta a todos los jugadores y durante esta fase también se podrá probar el juego en Switch 2.

Acceso anticipado

Aunque el lanzamiento completo tendrá lugar el 23 de octubre, por ahora la reserva o compra anticipada de cualquier edición es la única vía confirmada para entrar en la primera tanda de pruebas. En las ediciones digitales, la reserva o compra anticipada dará acceso directo sin necesidad de introducir ningún código, mientras que las reservas de la versión física incluirán uno que deberá canjearse en la página de ‘Call of Duty’ habilitada para este proceso. Una vez registrado, el jugador recibirá cerca del comienzo de la beta una ficha de acceso por correo electrónico que únicamente servirá para la plataforma elegida.

Las ediciones físicas se pueden reservar en PS5 y Xbox Series X, mientras Activision promete más información sobre las reservas y la disponibilidad en Switch 2 a finales de verano. Por el momento, Xbox Game Pass no figura entre los métodos anunciados para acceder antes a la prueba.

Contenido

Activision todavía no ha concretado qué mapas, modos o listas de juego estarán disponibles durante la beta, aunque la compañía ya ha presentado ‘Kill Block’ como parte del multijugador, con los formatos de Tiroteo 3 contra 3 y 10 contra 10 previstos para el estreno del 23 de octubre. Aun así, no ha confirmado si la prueba de agosto incluirá ‘Kill Block’, ‘Buscar y destruir’ o algún modo de entrenamiento. Tampoco se asegura que los operadores y armas incluidas en la Edición de Archivo estén disponibles durante la beta, así que no conviene dar por hecho que podrán utilizarse durante la prueba.

Recompensas

Activision tampoco ha presentado recompensas, de modo que por ahora no se puede asegurar que haya aspectos, proyectos de arma u otros desbloqueables asociados a la prueba. Del mismo modo, siguen pendientes las horas exactas de inicio, la precarga y el tamaño de la descarga, mientras la compañía advierte que la disponibilidad puede variar según el territorio y la tienda. La compañía sí ha confirmado que será necesaria una conexión a Internet y que podría exigirse una suscripción para acceder al multijugador en línea desde una consola.