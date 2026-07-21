Mbappé vuelve a la portada de EA Sports FC 27 tras cuatro años de ausencia

Kylian Mbappé será el rostro de EA Sports FC 27. El delantero del Real Madrid protagoniza la portada de la Ultimate Edition del próximo simulador de fútbol, un regreso a la carátula de la franquicia que no se producía desde hacía cuatro años y que supone su estreno como estrella de portada ya bajo la marca EA Sports FC, después de haberlo hecho por última vez en FIFA 22. El anuncio llega acompañado de una fecha señalada en rojo: el primer tráiler del juego se mostrará el próximo jueves 23 de julio a las 18:00 –hora peninsular española–.

Back on the cover. Ready to go again.@KMbappe leads the #FC27 Cover. See the full reveal, July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/u8zPbxJH2J — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 21, 2026

Con esta presentación, EA Sports arranca oficialmente la campaña de su nueva entrega y ha volcado toda su imagen corporativa en FC 27, dando por iniciada una nueva era. De momento no hay imágenes jugables sobre la mesa: habrá que esperar al tráiler para descubrir las novedades de un título que lleva meses en boca de la comunidad por las filtraciones en torno a un supuesto modo de mundo abierto. Que Mbappé encabece la Ultimate Edition y también EA Sports FC Mobile apunta, siguiendo el patrón de años anteriores, a que otro futbolista distinto podría ocupar la portada de la edición estándar.

El guiño al Mundial

El fichaje del francés como imagen no es casual: llega apenas unos días después de la conclusión del Mundial 2026, en el que Mbappé se colgó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo con diez tantos. Con ellos, el delantero se ha convertido además en el máximo anotador histórico de la Copa del Mundo en categoría masculina, con 22 goles sumando todas las ediciones que ha disputado. A sus 27 años, el atacante madridista aún tendría cuerda para al menos un Mundial más, por lo que ese registro está llamado a seguir creciendo.

El nuevo mundo abierto

De cuanto se rumorea sobre esta entrega, lo que más expectación genera es un hipotético modo de mundo abierto. Funcionaría a modo de espacio social en el que los usuarios podrían encontrarse, dar forma a sus propios avatares y sumarse a actividades y minijuegos, llevando el título más allá de sus modos habituales. A ese frente se suman las filtraciones sobre el calendario: el lanzamiento se situaría el 25 de septiembre, con una semana de adelanto —hasta el 18 de septiembre— para los compradores de la Ultimate Edition, si bien la compañía no ha puesto fecha oficial a nada de esto.

La cita del 23 de julio será solo el primer capítulo. A partir de ahí, y como acostumbra en la antesala de cada lanzamiento, EA Sports irá dosificando los detalles de los grandes apartados del juego, con Ultimate Team y Carrera entre los más esperados por los aficionados. Con el francés como gran reclamo y el primer avance ya con fecha en el calendario, el balón virtual toma el testigo justo cuando se apagan los ecos de la final del Mundial.