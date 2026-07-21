Nintendo tiene 4 juegos gratuitos para la familia Switch capaces de devorar tus vacaciones

Las tardes de verano son muy traicioneras, porque uno enciende la consola con la sana intención de jugar media hora y, cuando vuelve a levantar la cabeza, ya han pasado varias horas y hasta se impone el ir pensando en cenar. Switch 2 contribuye a esa pequeña catástrofe doméstica gracias a la retrocompatibilidad con buena parte del catálogo de Switch, incluido un buen puñado de juegos gratuitos capaces de ofrecer muchas horas de entretenimiento.
Conviene recordar, eso sí, que no son títulos diseñados expresamente para la nueva consola de Nintendo, sino juegos digitales de Switch que se pueden instalar y jugar en Switch 2. Con esto, nuestra selección tiene puzles, mazmorras, cultivos, combates competitivos y patrullas por Gotham, con cuatro propuestas que comparten una misma cualidad, que se descargan sin pagar y pueden ocupar muchas tardes si les das la mínima oportunidad.
DC Universe Online
‘DC Universe Online’ lleva muchos años en marcha y eso juega a nuestro favor, porque ha tenido tiempo para sumar misiones, episodios, zonas y personajes de sobra para crear tu propio héroe o villano y mandarlo a recorrer Gotham, Metrópolis, Themyscira o Atlantis.
Gracias a sus herramientas de personalización, antes de empezar puedes elegir entre poderes, apariencias o bandos, para más tarde centrarte en resolver las misiones, combates de acción y las colaboraciones con personajes de DC, entre ellos Batman, Superman, Wonder Woman o el Joker. Su versión de Switch se puede jugar también en Switch 2 con el mismo comportamiento, y eso lo convierte en una opción estupenda si echas de menos aquellos MMO que no tenían miedo de darte una ciudad enorme, una misión tras otra y la excusa perfecta para decir "solo una más".
Guardian Tales
Si te apetece una aventura con una campaña extensa, ‘Guardian Tales’ es probablemente la propuesta más completa del grupo, porque tras su apariencia de RPG de píxeles hay una historia bien elaborada que se reparte entre mazmorras, puzles, jefes y una enorme colección de héroes y armas.
La aventura comienza en Kanterbury, un reino asediado por invasores, donde tendrás que recorrer escenarios, resolver rompecabezas y formar un grupo de personajes con habilidades diferentes. Algunas zonas te obligarán a mover rocas, activar interruptores o lanzar bombas, mientras otras dan paso a combates rápidos contra enemigos y jefes de gran tamaño, a los que se suman modos PvP, juego cooperativo y gremios para prolongar la aventura cuando la campaña principal ya está avanzada. Eso sí, incluye compras dentro del juego y, aunque Nintendo lo considera compatible con Switch 2, advierte de que su comportamiento puede variar frente a Switch.
Palia
‘Palia’ funciona justo al revés, ya que aquí nadie te pone una espada en la mano nada más llegar ni te obliga a salvar el mundo antes de merendar. Es un MMO gratuito de vida tranquila en el que puedes cultivar, cocinar, pescar, capturar insectos, recoger materiales, fabricar muebles y levantar una casa a tu gusto.
Es fácil terminar una sesión con alguna tarea pendiente, porque quizá habías entrado para recoger un par de ingredientes y acabas redecorando la parcela, o te conectas con la intención de pescar diez minutos y terminas aceptando encargos de los vecinos, dando con una conversación nueva o consiguiendo el plano de un objeto que ni siquiera pensabas fabricar. También permite compartir mundo con otros jugadores, aunque se puede jugar perfectamente por libre. En Switch 2 funciona igual que en Switch, según la ficha de compatibilidad de Nintendo.
Ninjala
Para las tardes en las que apetece repartir chicles ninja por la cara, ‘Ninjala’ propone combates en línea de hasta ocho jugadores y duelos por equipos de cuatro contra cuatro. Su peculiaridad está en el Ninja-Gum, un chicle que permite fabricar armas, lanzar proyectiles y moverse por los escenarios. Durante los combates se mezclan ataques, armas de corto alcance, drones y técnicas especiales para conseguir más puntos.
No tiene el tamaño de ‘Fortnite’ ni pretende imitarlo, y quizá ahí resida parte de su encanto, ya que su estética colorida y combates de ninjas hacen que tenga personalidad propia dentro del catálogo de Nintendo. Es gratuito y en Switch 2 se comporta igual que en Switch, aunque si se utilizan funciones ligadas al sensor infrarrojo, hace falta conectar un Joy-Con original de Switch. Además, GungHo anunció en junio ‘Ninjala 2: The Uncharted Planet’, una continuación exclusiva de Switch 2 prevista para la primavera de 2027.
Entretenimiento a coste cero
Los cuatro se descargan gratis, aunque incluyen compras dentro del juego y requieren conexión a internet, pero ofrecen experiencias muy diferentes. ‘Guardian Tales’ pone la aventura, mientras ‘Palia’, promete la tranquilidad de una vida virtual, ‘Ninjala’ se hace cargo de los combates competitivos, y ‘DC Universe Online’, te ofrece la posibilidad de crear un superhéroe propio.
El precio de descarga es cero, pero el tiempo que pueden ocupar ya es otra historia. Entre una misión, una casa nueva, un combate de ninjas y una visita a Gotham, resulta muy fácil pasar de "solo media hora" a tener la tarde completa comprometida.