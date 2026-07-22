Nvidia DLSS 5 muestra músculo en una nueva demo técnica que ya aplica a sus primeros juegos

Durante SIGGRAPH 2026, los directivos de Nvidia han aprovechado el marco de la cita tecnológica para mostrar las virtudes de DLSS 5, su modelo de renderizado neuronal en tiempo real mediante una representación que ofreció nuevos datos sobre las herramientas destinadas a los estudios, al tiempo que nos permitido comprobar cómo se podrá regular la intervención de la tecnología sobre la imagen.

La demostración dejó entrever como los desarrolladores tendrán dos controles deslizantes para regular con bastante precisión cuánto podrá transformar DLSS 5 la imagen, uno dedicado a la intensidad estructural y otro a la tonal. También podrán aislar determinados objetos mediante máscaras, de manera que la tecnología actúe sobre algunos personajes, elementos o zonas del escenario y deje el resto intacto.

Estas herramientas permitirán elegir dónde se aplica DLSS 5 y con qué intensidad, sin cambiar los modelos 3D ni la geometría original. Sin embargo, la imagen final sí se transforma, pues el sistema genera nuevos píxeles, iluminación y materiales mediante inteligencia artificial.

Qué hace realmente DLSS 5

A diferencia de la superresolución o la generación de fotogramas de versiones anteriores, la nueva versión se centra en el acabado gráfico de la escena. Es decir, el sistema recibe el color y los vectores de movimiento de cada fotograma y utiliza un modelo de inteligencia artificial para reinterpretar la iluminación, los materiales y determinados detalles.

La casa tecnológica explica que el resultado permanece ligado al contenido 3D original y mantiene continuidad entre fotogramas, algo que, en la práctica, puede modificar la manera en que la luz atraviesa la piel, el brillo de una tela o su interacción con el cabello, sin tocar la geometría creada por los artistas. La compañía asegura que funcionará en tiempo real con resoluciones de hasta 4K.

Primeros juegos con soporte de la nueva tecnología

La relación de los primeros títulos compatibles se dio a conocer en marzo, durante GTC 2026, y por ahora, Nvidia ha confirmado los siguientes juegos:

‘AION 2’

‘Assassin’s Creed Shadows’

‘Black State’

‘CINDER CITY’

‘Delta Force’

‘Hogwarts Legacy’

‘Justice’

‘NARAKA: BLADEPOINT’

‘NTE: Neverness to Everness’

‘Phantom Blade Zero’

‘Resident Evil Requiem’

‘Sea of Remnants’

‘Starfield’

‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’

‘Where Winds Meet’

Plazos de estreno

En cuanto a la fecha de lanzamiento, Nvidia todavía no ha concretado planes específicos, aunque mantiene la llegada de DLSS 5 para otoño de 2026. La compañía tampoco ha publicado los requisitos mínimos ni la lista definitiva de tarjetas gráficas compatibles, datos que se conocerán más cerca del estreno.