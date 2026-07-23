Cómo proteger tu PS5 del calor extremo y evitar problemas este verano

Tu PS5 también sufre durante los días más calurosos, pues el aire que entra en la consola está a mayor temperatura y su sistema de refrigeración dispone de menos margen para expulsar el calor generado. Si quieres reducir el riesgo de recalentamiento, estas recomendaciones pueden ayudarte a mantener una ventilación adecuada, teniendo en cuenta que el fabricante sitúa la temperatura ambiental de funcionamiento de PS5 entre 5 y 35°C.

Una ventilación insuficiente puede elevar la temperatura interna y hacer que la consola muestre un aviso en pantalla. En esta situación, hay que apagarla, esperar a que se enfríe y trasladarla a un lugar ventilado antes de volver a utilizarla.

Coloca la consola en un lugar bien ventilado

Para evitarlo presta atención a la ubicación de la consola, puesto que no debe colocarse en un espacio cerrado y es necesario asegurarse de que el aire caliente que sale de la parte trasera, donde se conectan los cables, pueda dispersarse libremente por la habitación. Es recomendable dejar al menos diez centímetros libres alrededor de cada lateral, no bloquear las rejillas y evitar muebles estrechos o reducidos. Tampoco conviene colocarla sobre alfombras de fibras largas, cubrirla con telas ni exponerla a la luz directa del sol.

Realiza una limpieza periódica, aunque sea superficial

Aunque no te apetezca retirar las cubiertas, deberías limpiarla superficialmente con regularidad, un trabajo sencillo que evita que el polvo se acumule dentro o alrededor de las rejillas de ventilación. Antes de empezar, apaga la consola y desconecta el cable de alimentación. Luego emplea un aspirador a baja potencia para retirar la suciedad acumulada en las entradas y salidas de aire.

Si necesitas retirar las cubiertas para realizar una limpieza más completa, espera primero a que la consola se enfríe y recuerda que no debes utilizar el sistema sin las cubiertas colocadas, además de evitar la aplicación de productos de limpieza o sustancias volátiles sobre la consola.

Las unidades SSD pueden calentarse

Instalar una unidad SSD M.2 permite ampliar el espacio de almacenamiento. Sin embargo, es recomendable que la unidad disponga de un sistema para disipar el calor, como un disipador térmico o una lámina de transferencia de calor. El mecanismo puede venir integrado o instalarse por separado, siempre que respete las medidas admitidas por la ranura de expansión.

No dependas de bases con ventiladores externos

Hay que tener presente que las bases con ventiladores no sustituyen la limpieza, el espacio libre alrededor de la consola ni una temperatura ambiental adecuada. De hecho, antes de utilizar cualquier soporte, comprueba que sea compatible con tu modelo y que no cubra las rejillas ni dificulte la salida del aire. También es importante tener claro que la posición vertical u horizontal es válida siempre que la consola cuente con la base o los pies correspondientes y se coloque siguiendo las instrucciones del fabricante.