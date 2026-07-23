Steam actualiza los regalos, compras como invitado y la lista de deseados con numerosas funciones

Valve ha publicado dos entradas oficiales en su blog en las que detalla los cambios introducidos el 22 de julio, que ya están activos para todos los usuarios. La renovación permite comprar juegos como invitado, enviar regalos por correo electrónico, simplificar los envíos entre regiones y organizar o compartir la lista de deseados de una manera más cómoda. Lo revisamos con cuidado porque hay varios cambios importantes:

Compra de juegos como invitado: Tras su estreno en 2024, inicialmente limitado a tarjetas regalo digitales y hardware, el sistema de compra como invitado permite ahora adquirir como regalo cualquier juego de Steam sin necesidad de crear una cuenta. Para utilizarlo, basta con acceder al enlace compartido de una lista de deseados y elegir el título que se quiere enviar.

Envío de regalos por correo electrónico: Ya no es necesario conocer la cuenta de Steam del destinatario, pues ahora basta con introducir su dirección de correo electrónico. Tanto los juegos como las tarjetas regalo digitales pueden enviarse mediante este sistema, aunque el correo no esté vinculado previamente a una cuenta de Steam. El mensaje recibido incluye un enlace para iniciar sesión o crear una cuenta y aceptar el regalo.

El destinatario dispone de 30 días para reclamarlo y, una vez agotado ese plazo, Steam devuelve automáticamente el importe al comprador. Los regalos enviados por correo no pueden programarse para una fecha posterior y ambas personas deben residir en el mismo país.

Regalos entre regiones: Anteriormente, las diferencias de precio entre países podrían hacer necesario recurrir a las tarjetas regalo digitales y comprobar cuánto costaba el juego en la región del destinatario. Ahora, Steam calcula automáticamente durante el pago el precio correspondiente a esa región y permite enviar el título directamente.

Compra directa mediante una lista de deseados compartida: Ahora es posible enviar juegos o tarjetas regalo digitales directamente desde la lista de deseados de otro usuario, incluso sin necesidad de ser su amigo en Steam. Los enlaces también se pueden filtrar para mostrar únicamente determinados títulos, y la información del destinatario se completa automáticamente en la cesta. La compra se puede finalizar como invitado, sin crear una cuenta.

Además, ahora se pueden crear y asignar categorías personalizadas a los juegos de la lista de deseados, filtrarlos mediante esos grupos y añadirlos rápidamente a las categorías utilizadas con mayor frecuencia desde la página de la tienda. Steam también permite limitar las notificaciones a categorías concretas.

Otros cambios importantes

Ahora la búsqueda de la lista de deseados también incorpora autocompletado y se indica cuándo un juego dispone de una demo. Pero más allá, el usuario también puede activar un aviso para recibir una notificación cuando se publique una versión de prueba de alguno de los títulos guardados. Al pasar el cursor sobre la imagen de un juego se reproduce un microtráiler.

Los enlaces compartidos pueden mostrar la lista completa, una categoría o selección previamente filtrada. Incluso las listas privadas se pueden enviar mediante una dirección única, que podrá anularse en cualquier momento. Steam también ha retocado el contraste y la legibilidad de la página, además de conservar mejor la posición del usuario cuando entra o sale de la lista mediante el navegador, aplicación móvil, cliente de Steam o SteamOS.

Con estas funciones, una persona sin cuenta de Steam puede comprar un juego mediante una lista compartida, mientras que los usuarios registrados disponen de nuevas opciones para ordenar sus títulos guardados, controlar los avisos y compartir selecciones concretas.