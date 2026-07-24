GTA Online vuelve a repartir botín con nuevos cuadros y el Pegassi Ignus de persecución

Mientras recuperamos el aliento, resulta que en Rockstar tienen pólvora extra para dar continuidad al ambicioso ‘Golpe al Kortz Center’ para ‘GTA Online’, ya que dentro de la actualización del 23 de julio la desarrolladora articula el robo de nuevas obras de arte en sus salas, eleva varios pagos y añade dos coches bastante particulares. Para empezar, el Grotti Veleno GT ya se vende en Legendary Motorsport y por otro, el Pegassi Ignus de persecución se incorpora al catálogo de Warstock Cache & Carry y puede guardarse como vehículo personal.

El nuevo coche policial lleva el gusto del Departamento de Policía de Los Santos por los motores desatados a una carrocería Pegassi, con líneas aerodinámicas, acabados de lujo y potencia de sobra para cerrar el paso a cualquier ladrón que pise demasiado el acelerador.

Más cuadros para Golpe al Kortz Center

‘Invierno en cualquier lugar’, de Cornelis Mierenneuker, pasa a ser el objetivo principal del golpe durante esta semana, cuya primera venta como una obra principal también entrega un pago adicional. Por otro lado, los jugadores que alcanzaron el nivel Elitista dentro del programa Coleccionista de arte conservan la posibilidad de robar ‘El resultado del empeño’, de Guin, en su primer intento. A esta selección se añaden ‘I Hear Voices’ y ‘Yo germino’, dos cuadros que pueden colocarse en la mansión o venderse mediante los contactos del señor Faber. Además, terminar Golpe al Kortz Center sin morir permite completar el reto semanal y embolsarse 400.000 GTA$ extra, aparte del dinero obtenido durante el robo.

El Grotti Veleno GT llega a Legendary Motorsport

Presta atención, porque el Grotti Veleno GT ya está disponible para todo el mundo. Se trata de un supercoche cuyo diseño se inspira en los deportivos italianos, combinando una carrocería estilizada con prestaciones más propias de una máquina creada para correr. Los miembros de GTA+ pueden reclamarlo gratis en el club de coches de Vinewood hasta el 12 de agosto. En PS5, Xbox Series y PC, también admite modificaciones de rendimiento en Hao’s Special Works, dentro del Car Meet de LS.

Ganar cuatro veces más y reclamar la camiseta Knuckleduster

Trabajar como socio o escolta de un ejecutivo entrega salarios multiplicados por cuatro hasta el 29 de julio, pero hay que tener en cuenta que dichas bonificaciones se aplican a los pagos periódicos recibidos mientras se presta servicio dentro de una organización. Además, solo con entrar en ‘GTA Online’ antes del 29 de julio basta para recibir la camiseta Knuckleduster, que se añadirá directamente al armario sin exigir misiones ni encargos previos.

Premios para el nivel Elitista del programa Coleccionista de arte

Los propietarios de mansiones que alcanzaron el nivel Elitista tras jugar entre el 18 de junio y el 13 de julio todavía tienen hasta el 5 de agosto para recoger estas recompensas:

Descuento de 1.000.000 GTA$ en la ampliación del estudio de arte.

Mejora gratuita del panel de la cámara acorazada, disponible en el tablón de planificación.

Acceso a ‘El resultado del empeño’, de Guin, durante el primer intento de Golpe al Kortz Center.

Escultura del Kortz Center para decorar la mansión.

Helicóptero Annihilator furtivo gratis en Warstock Cache & Carry.

El robo del Titan paga el doble

‘El robo del Titan’ cierra ‘Óscar Guzmán despega de nuevo’ con una misión que obliga a sabotear y robar un Eberhard Titan 250 D antes de llevarlo hasta el hangar del aeródromo de McKenzie.La primera finalización durante esta semana paga el doble de GTA$. Además, el hangar del aeródromo de McKenzie se vende con un descuento del 50% hasta el 29 de julio.

Cinco veces más GTA$ y RP en la Serie HSW

Las carreras de la Serie HSW pagan cinco veces más GTA$ y RP. Estas pruebas permiten competir con vehículos modificados en Hao’s Special Works dentro de circuitos reservados para estas versiones.

‘Tiempo extra: disputa’ vuelve con recompensas triples, mientras que la selección semanal de actividades creadas por jugadores también concede el triple de GTA$ y RP hasta el 29 de julio.

Descuentos en vehículos y artículos

Pinturas camaleónicas, 50% de descuento en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Enhanced).

Hangar de McKenzie Field, 50% de descuento.

Benefactor Vorschlaghammer, 30% de descuento.

Declasse Tulip M-100, 30% de descuento.

Vapid Retinue Mk II, 30% de descuento.

Dewbauchee JB 700W, 30% de descuento.

Pegassi Tempesta, 30% de descuento.

Karin Technical, 30% de descuento.

Pegassi Torero, 30% de descuento.

Enus Windsor Drop, 30% de descuento.

Pfister 811, 30% de descuento.

Inventario y descuentos del arsenal móvil

Lanzador de PEM compacto, 40% de descuento para miembros de GTA+.

Escopeta de combate, 30% de descuento.

Fusil militar.

Lanzagranadas compacto.

Pistola de bengalas.

Puños americanos.

Minas de proximidad.

Bombas caseras.

Bombas adhesivas.