Jean Grey, Omega Red y un ejército de ninjas se cruzan con las garras de Lobezno

Insomniac Games ha distribuido nuevos materiales de ‘Marvel: Lobezno’ que revelan más detalles de su historia y personajes, además de dejar claro que Jean Grey tendrá un papel importante en la trama, centrada en el pasado de Logan y su intento de proteger a los mutantes perseguidos. Ambos personajes forman el núcleo emocional del relato y unirán sus fuerzas frente a los planes de Trask.

Una lucha por todo el mundo

Para cumplir esta misión, el personaje tendrá que enfrentarse a los Cosechadores, los ninjas de la Mano y viejos conocidos, como Dientes de Sable, miembro del Equipo X junto a Mística y Walter Langkowski bajo las órdenes de Nathaniel Essex. El material promocional también ofrece más detalles sobre Dama Mortal, presentada como una de las grandes villanas, y muestra a Omega Red en acción.

También deja entrever que Logan viajará por diferentes partes del mundo, aunque Insomniac todavía no ha explicado con detalle la estructura de ‘Marvel: Lobezno’, parece que el estudio prepara una aventura repleta de acción con generosas dosis de combate y abundante sangre.

El rostro de Lobezno provoca desconcierto

La mala noticia es que el último tráiler ha reavivado las críticas sobre el tratamiento de los rostros de sus personajes, y el principal blanco ha sido Logan que, sin su característica máscara, muestra un aspecto que parte del público considera bastante extraño. Liam McIntyre, que presta su voz, movimientos y rasgos al personaje, explicó a ‘Entertainment Weekly’ que estudió vídeos de perros rabiosos para trabajar el lado más animal de Logan, e incluso el equipo llegó a calificar como "aterradora" su interpretación durante las sesiones de captura. Esa valoración aludía a su actuación física y no al diseño de su rostro.

Dudas razonables

Sin embargo, esa no ha sido la impresión que el tráiler y las nuevas imágenes del juego han causado entre gran parte del público en plataformas como Reddit o X, donde algunos usuarios han realizado comentarios poco halagadores. También los hay que reprochan a Insomniac que sus personajes resulten demasiado corrientes cuando se quitan la máscara, una crítica que ya recibió ‘Marvel’s Spider-Man’.

Entre esas críticas se repite la idea de que el intento de la compañía por conseguir un acabado realista termina dejando personajes genéricos, con menos personalidad que sus equivalentes en los cómics o las películas. Por ahora, estas reacciones parten principalmente de imágenes estáticas. Habrá que esperar al lanzamiento de ‘Marvel: Lobezno’ para comprobar qué resultado ofrecen el rostro y las expresiones de Logan en movimiento. El juego llegará a PS5 el 15 de septiembre de 2026.