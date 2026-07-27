Cómo proteger tu Xbox Series X del calor extremo y evitar problemas este verano

Las temperaturas elevadas tampoco le sientan bien a Xbox Series X. Cuando el ambiente está muy caluroso, la consola recibe aire menos frío y su sistema de refrigeración debe trabajar más para expulsar el calor acumulado en el interior. Por tanto, para evitar sustos durante las sesiones estivales, conviene seguir varias recomendaciones que pueden ayudarte a mantener una ventilación adecuada.

Coloca Xbox Series X en un lugar bien ventilado

La consola debe permanecer sobre una superficie estable, relativamente fresca y alejada de fuentes directas de calor. Microsoft recomienda dejar entre 10 y 15 centímetros libres por todos sus lados, no bloquear las rejillas y evitar muebles cerrados o espacios demasiado estrechos.

Xbox Series X puede utilizarse en posición vertical u horizontal, siempre que descanse sobre una superficie firme y conserve suficiente espacio para expulsar el aire caliente. La gran rejilla superior debe quedar completamente despejada, por lo que no conviene utilizarla como apoyo para los mandos, cajas de juegos ni otros accesorios.

Realiza una limpieza periódica del exterior

El polvo acumulado alrededor de las aberturas puede reducir el rendimiento térmico de la consola, por tanto, es aconsejable realizar una limpieza cada tres o seis meses, o antes cuando sea necesario, mediante un paño suave que no suelte pelusa. Para Xbox Series X puede utilizarse un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico en una concentración máxima del 70%. No apliques líquidos directamente sobre la carcasa ni introduzcas objetos por las rejillas y, antes de empezar, apaga la consola, desconecta el cable de corriente y espera a que se haya enfriado.

Apaga la consola si se calienta demasiado

Si Xbox Series X muestra un mensaje relacionado con una ventilación insuficiente, se apaga sin previo aviso o está demasiado caliente al tocarla, se recomienda apagarla y esperar al menos una hora. Después, la trasladas a una zona con mejor circulación de aire antes de volver a encenderla y asegúrate también que no haya objetos encima, debajo o junto a la consola y que ninguna abertura esté bloqueada.

La ampliación de almacenamiento

Xbox Series X permite ampliar el espacio de almacenamiento mediante tarjetas de expansión externas conectadas al puerto trasero a través de accesorios con capacidades de 512 GB, 1 TB y 2 TB, que funcionan con un rendimiento equivalente al de la unidad SSD interna. No obstante, a diferencia del SSD M.2 de PS5, aquí no es necesario retirar cubiertas, instalar disipadores ni acceder al interior de Xbox Series X y en el momento de conectar una tarjeta de expansión o una unidad USB, tan solo procura que nada dificulte la circulación del aire.

No dependas de bases con ventiladores externos

Como en cualquier sistema de entretenimiento, las bases y ventiladores adicionales no sustituyen una buena colocación, la limpieza periódica, ni el espacio libre alrededor de la consola. La posición vertical u horizontal es segura siempre que la consola permanezca estable, lejos de fuentes de calor y con todas sus rejillas despejadas, de modo que, durante los días más calurosos, estas sencillas indicaciones resultan bastante más útiles que llenar la consola de ventiladores con luces, muy vistosos, pero menos efectivos.