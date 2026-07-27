Estrenos de videojuegos del 27 al 31 de julio - Halo: Campaign Evolved comparte semana con monstruos y piratas

Aquí estamos puntuales como cada semana con nuestra selección de los lanzamientos más relevantes dentro del sector del videojuego. En esta ocasión, el periodo del 27 al 31 de julio reúne una buena tanda de estrenos para PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2, iOS y Android.

La lista comienza con ‘Halo: Campaign Evolved’, la adaptación de la primera aventura del icónico personaje de la factoría Microsoft, reconstruida por Halo Studios con Unreal Engine 5. También tenemos el debut ‘The Relic: First Guardian’, un RPG de acción ambientado en las tierras devastadas de Arsilthus, y ‘Corsair Cove’, una propuesta de construcción y gestión situada en la Edad de Oro de la Piratería. A ellos se suman títulos como ‘Mistfall Hunter’, ‘The Ranchers’, ‘Kusan: City of Wolves’, ‘Truxton Extreme’ y ‘Voidtrain’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso por fechas y plataformas.

Halo: Campaign Evolved - 28 de julio

Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

‘Halo: Campaign Evolved’ es un remake completo de ‘Halo: Combat Evolved’, el juego que inició en 2001 la serie de disparos en primera persona de Microsoft. Halo Studios ha reconstruido la campaña con Unreal Engine 5, gráficos en alta definición, cinemáticas renovadas, controles revisados, banda sonora remasterizada y voces grabadas de nuevo. El paquete incorpora, además, ‘Operación METEORITE’, un arco de tres misiones protagonizado por el Jefe Maestro y el sargento Johnson, situado un año antes de los acontecimientos del título original.

En todo caso, la campaña podrá completarse en solitario, mediante cooperativo local para dos participantes en consola o por internet con grupos de hasta cuatro, juego cruzado y progreso compartido entre plataformas. El arsenal crece con nueve armas procedentes de entregas posteriores, vehículos adicionales, más enemigos y Calaveras capaces de alterar las condiciones de las misiones.

The Relic: First Guardian - 31 de julio

Plataformas: PS5 y PC

‘The Relic: First Guardian’ propone un RPG de acción en tercera persona situado en un reino consumido por la guerra y las criaturas sobrenaturales. El jugador encarna al Primer Guardián, encargado de cruzar territorios hostiles, derrotar enemigos de enormes proporciones y reunir antiguas reliquias con las que contener la amenaza que se extiende por Arsilthus. Vencer no dependerá únicamente de atacar, sino de saber cuándo bloquear, esquivar y cambiar de arma. El viaje llevará al Guardián por ciudades derruidas, bosques corrompidos y antiguas fortalezas tomadas por monstruos. Su ambientación oscura se apoya en un acabado realista, con ruinas, fortalezas y parajes devastados que acompañan el tono trágico de la aventura.

Corsair Cove - 31 de julio

Plataformas: PC

‘Corsair Cove’ es un juego de estrategia, construcción y gestión ambientado en la Edad de Oro de la Piratería donde deberás levantar un refugio para corsarios en torno a la Roca Calavera, organizar complejas cadenas de producción y gobernar una tripulación poco disciplinada. Conforme crezca el asentamiento, podrás fabricar armas, provisiones y otros suministros, construir barcos y reunir una flota capaz de plantar cara a la Corona. La expansión del puerto dependerá de la distribución de edificios, caminos, puentes y medios de transporte adaptados al terreno escarpado, pero también habrá expediciones por alta mar, enfrentamientos navales y actividades comerciales con las que conseguir recursos y mantener viva la era de la piratería. Actualmente cuenta con una demo gratuita disponible en Steam.

Listado completo de lanzamientos:

27 de julio

‘Forsaken Realms: Vahrin’s Call’ (PC)

‘Prelude Dark Pain’ (PC)

‘The Left Behind’ (PC)

‘Endacopia’ (PC)

‘Broken Reality 2000’ (Xbox Series)

‘Forever Skies’ (Xbox Series)

28 de julio

‘EverQuest Legends’ (PC)

‘Sir, We Have an Orc Problem’ (PC)

‘MineGeon: Renegades’ (PC)

‘Lunarium’ (PC)

‘Gothic Classic’ (Xbox Series)

‘Halo: Campaign Evolved’ (PC, PS5, Xbox Series)

29 de julio

‘Truck-kun is Supporting Me from Another World?!’ (PC, Xbox Series)

‘Company of Heroes 3: Final Stand’ (PC)

‘Dispatch’ (Xbox Series)

‘The King Is Watching’ (Xbox Series)

30 de julio

‘Kusan: City of Wolves’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Leafy Corner’ (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch)

‘Truxton Extreme’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘The Ranchers’ (PC)

‘How Many Dudes?’ (PC)

‘BLUE REFLECTION Quartet’ (PC, PS5, Switch, Switch 2)

‘Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition’ (Switch 2)

‘Voidtrain’ (PS5)

‘Volcano Princess’ (PS5, Switch, iOS, Android)

‘Mistfall Hunter’ (PC, PS5, Xbox Series)

31 de julio

‘The Relic: First Guardian’ (PC, PS5)

‘Corsair Cove’ (PC, Xbox Series)

‘Waterpark Simulator’ (Xbox Series)

Entre disparos, reliquias y corsarios

Como puedes comprobar, la semana del 27 al 31 de julio viene bastante más animada con la presencia de ‘Halo: Campaign Evolved’ recuperando la primera campaña del Jefe Maestro, ‘The Relic: First Guardian’ llevando su propuesta de tierras devastadas por la guerra y ‘Corsair Cove’, que nos invita a levantar y administrar un refugio para corsarios en plena Edad de Oro de la Piratería. El resto de la oferta se reparte entre RPG, gestión, combates de extracción, aventuras de fantasía y títulos independientes para PC.