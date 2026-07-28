Max Payne cumple 25 años convertido en el referente del cine negro en los videojuegos

‘Max Payne’ se lanzó originalmente para PC el 25 de julio de 2001 en Estados Unidos y, además de su jugabilidad, en nuestro país contó con una localización completa al castellano, algo que le sirvió para ganarse un cariño especial entre el público español. El doblaje se realizó en el estudio madrileño AudioLuna, bajo la dirección de Fernando Luna, con Juan Carlos Lozano como voz del protagonista. En realidad, se trata de un programa de cuño europeo desarrollado en Finlandia por Remedy Entertainment, estudio conocido actualmente por ‘Control’, ‘Alan Wake’ y ‘Quantum Break’, producido por 3D Realms y publicado en PC por Gathering of Developers.

Las versiones para PS2 y Xbox se publicaron en diciembre de aquel mismo año y, en mayo de 2002, las entregas distribuidas en todo el mundo ya superaban los 2,75 millones. Ese mismo mes, Take-Two Interactive adquirió los derechos mediante un acuerdo de 10 millones de dólares en efectivo, acciones y futuros incentivos, por tanto, la propiedad intelectual pasó a manos de la empresa matriz de Rockstar Games.

Una trama de cine negro

El juego sigue la historia de Max Payne, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York que pierde a su esposa e hija durante un ataque relacionado con la droga Valkyr. Tras incorporarse a la DEA como agente encubierto, la muerte de su compañero Alex Balder termina con Max acusado de asesinato y perseguido tanto por la policía como por la mafia mientras intenta descubrir quién se encuentra detrás de la conspiración.

Remedy optó por presentar la historia a través de viñetas narradas al estilo de un cómic, en lugar de recurrir continuamente a las escenas animadas tradicionales. Las secuencias combinaron fotografías, efectos pintados y actuaciones de voz para construir la atmósfera neo-noir del juego. Este recurso permitió desarrollar una trama detallada en un título de disparos en tercera persona sin interrumpir el ritmo mediante largas secuencias de vídeo.

Bullet Time como parte del combate

Los efectos de cámara lenta ya existían antes de ‘Max Payne’, pero Remedy construyó todo el sistema de combate en torno a ellos. Por tanto, los jugadores podían activar manualmente el efecto Bullet Time, apuntar a velocidad normal mientras el mundo se ralentizaba y realizar saltos laterales mientras disparaban, con las balas atravesando el aire, un efecto que ‘Matrix’ había popularizado en el cine dos años antes. El tiempo bala funcionaba como un recurso limitado y obligaba al jugador a escoger el momento adecuado para utilizarlo. Con esto, ‘Max Payne’ convirtió un recurso cinematográfico en una mecánica base y ayudó a extender el uso de la cámara lenta dentro de los juegos de acción.

Remedy puso rostro a sus propios personajes

Remedy contaba con un pequeño equipo de desarrollo y utilizaba a empleados, amigos y familiares como modelos para las viñetas del cómic y las texturas de los personajes. Por ejemplo, el guionista Sam Lake prestó su rostro para dar forma a Max, creando esa mueca fija que se convirtió en una de las referencias más llamativas del juego, mientras James McCaffrey puso voz al personaje y separó así su apariencia de la interpretación. El equipo viajó además a Nueva York para fotografiar calles, edificios y distintas superficies, utilizadas posteriormente para construir la versión ficticia de la ciudad.

Las secuelas

McCaffrey, fallecido en diciembre de 2023, volvió a interpretar a Max en las dos entregas posteriores y prestó su voz al personaje durante más de dos décadas, porque la historia continuó con ‘Max Payne 2: The Fall of Max Payne’ en 2003, desarrollado nuevamente por Remedy y publicado por Rockstar Games. Posteriormente, Rockstar Games desarrolló ‘Max Payne 3’, lanzado en 2012, que trasladó buena parte de la acción a São Paulo y presentó una etapa distinta en la vida del protagonista.

El futuro de la serie

Aunque han transcurrido más de catorce años desde la tercera entrega, la franquicia está lejos de estar muerta y actualmente cuenta con un remake conjunto de ‘Max Payne’ y ‘Max Payne 2: The Fall of Max Payne’, reunidos en un único título para PC, PS5 y Xbox Series X|S. Remedy se ocupa del desarrollo mediante su motor Northlight, mientras Rockstar Games financia el proyecto y asumirá su publicación.

Según la documentación financiera publicada por Remedy en mayo de 2026, la adaptación continúa en plena producción, pero todavía carece de fecha de estreno. Tampoco se ha confirmado un posible ‘Max Payne 4’, mientras ambas compañías mantienen sus próximos planes en secreto.