Xbox prueba el juego en la nube gratis con anuncios en sesiones de una hora

Llevamos un tiempo hablando de la posibilidad de que Xbox estrene una modalidad gratuita de juego en la nube con publicidad. Pues bien, Microsoft ya ha comenzado a probar este sistema, aunque todavía no ha confirmado que vaya a incorporarlo a Xbox Game Pass ni cuándo podrá utilizarlo el público general.

En cambio, sí han anunciado la puesta en marcha de la prueba entre los miembros de Xbox Insider, el programa que permite probar con antelación actualizaciones del sistema, juegos en desarrollo y nuevas funciones. Por ahora, participar es opcional, el acceso estará disponible durante un tiempo limitado y será necesario disponer de una cuenta de Xbox.

Cómo funciona la nueva prueba con publicidad de Xbox

Según parece, esta modalidad permite transmitir gratis una selección de juegos que el usuario ya posea, los anuncios se muestran antes de comenzar y no interrumpen la sesión. En esencia, permite acceder desde dispositivos y territorios compatibles sin pagar por el acceso a la nube durante la prueba. En todo caso, no se ha detallado la extensión y cantidad de la publicidad, qué juegos forman parte ni si habrá límites.

Se ha revelado que los anuncios se mostrarán antes de iniciar la sesión en la nube y no interrumpirán el juego. En este sentido, una vez que empieces a jugar, podrás hacerlo durante un máximo de 60 minutos y, al cumplirse ese tiempo, la sesión finalizará. Todavía no se ha explicado si será posible comenzar otra inmediatamente, si habrá periodos de espera o si se establecerá un tope diario o mensual.

Qué juegos están incluidos

Durante esta fase únicamente se podrán transmitir determinados juegos que sean compatibles con el sistema, ya que no han publicado el catálogo completo y tampoco confirmado la presencia de ‘Fortnite’, ‘Warframe’ u otros títulos gratuitos a los que tendrían acceso los miembros del programa Insider. Actualmente, Xbox Cloud Gaming requiere una suscripción a Xbox Game Pass Essential, Premium o Ultimate, aunque esta prueba plantea una vía distinta para transmitir sin pagar por el acceso a la nube.