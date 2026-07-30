El éxito de Battlefield 6 no evitó despidos mientras los ejecutivos de EA recibían retribuciones millonarias

Publicado el 10 de octubre de 2025, ‘Battlefield 6’ se convirtió en el juego de disparos más vendido del pasado año en Estados Unidos, tras un estreno acompañado de buenas críticas tanto del público como de la prensa especializada. EA también lo ha calificado como el mayor lanzamiento de la historia de la franquicia, tras vender siete millones de copias en sus tres primeros días. Sin embargo, el éxito del juego no impidió que parte del personal que lo hizo posible fuera despedida meses después, mientras que el director ejecutivo de Electronic Arts recibió una retribución de millones de dólares durante el ejercicio fiscal de 2026, con una bonificación anual vinculada, entre otros factores, a los resultados de la superproducción bélica.

La retribución de Andrew Wilson

Según la documentación financiera publicada por la empresa, Andrew Wilson recibió una retribución total de 38,65 millones de dólares, repartidos entre 1,3 millones de salario, 28,48 millones en acciones, 6,5 millones como incentivo anual y 2,37 millones en conceptos adicionales. Esta cantidad es considerablemente mayor que los 30,5 millones de dólares que recibió en 2025; en 2024, el montante ascendió a 25,6 millones de dólares. La retribución de Wilson equivale a 305 veces la media salarial de la plantilla de EA, situada en 126.612 dólares.

Además de Wilson, otros ejecutivos también recibieron retribuciones millonarias. Entre ellos el director financiero Stuart Canfield (11,3 millones de dólares), la presidenta Laura Miele (13,7 millones de dólares), la directora de Recursos Humanos Mala Singh (8,3 millones de dólares) y el director jurídico Jacob Schatz (8,4 millones de dólares).

En los mismos informes, Electronic Arts refleja como ‘Battlefield 6’ contribuyó a un ejercicio fiscal récord, con 8.026 millones de dólares en reservas netas, un 9% más que el año anterior, mientras ‘EA Sports FC’ alcanzó las metas de retención de usuarios y ‘FC Mobile’ cumplió sus expectativas de crecimiento de audiencia en un mercado concreto, además de varios objetivos de producción. El documento también señala que el formato gratuito ‘skate.’ logró superar su objetivo de jugadores, mientras que ‘EA Sports American Football’ alcanzó su meta de reservas netas.

Despidos en cuatro estudios

Con tal volumen de venta y el resurgir de la franquicia bélica, en marzo de 2026, Electronic Arts despidió a un número no especificado de empleados de Criterion, DICE, Ripple Effect y Motive Studios. Según la empresa, estos cambios respondían a la necesidad de reorientar sus equipos hacia las prioridades de los jugadores y reafirmó su compromiso con el futuro de la franquicia de disparos.

La directiva también deja patente que Electronic Arts ha iniciado una estrategia "audaz" para implantar soluciones de inteligencia artificial en sus operaciones. La empresa afirma haber establecido alianzas con compañías tecnológicas y puesto en marcha un sistema de inversión en inteligencia artificial generativa para impulsar la investigación, el crecimiento y la eficiencia de sus equipos. La incorporación de esta tecnología ha formado parte de los criterios utilizados para calcular los incentivos de sus ejecutivos.