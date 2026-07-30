FC 27 cambia su forma de jugar con menos defensa automática y nuevos saques de esquina

EA Sports ha publicado un análisis detallado de la jugabilidad de ‘EA Sports FC 27’, en el que presenta los principales cambios que incorpora el simulador de fútbol en esta edición. Según el desarrollador, muchas de las nuevas funciones parten de las peticiones de los jugadores, que reclamaban menos automatización y mayor protagonismo para la habilidad y la intervención directa sobre el terreno de juego.

Con esto en mente, los cambios alcanzan casi todos los apartados, como la defensa, centros, saques de esquina, movimientos ofensivos, pases, regates y el funcionamiento de los estilos de juego. EA pretende dar más control al jugador y reducir la intervención de la inteligencia artificial en las acciones defensivas.

La defensa dependerá mucho más de la habilidad del jugador

Las modificaciones de más calado se producen en el sistema defensivo, ya que se han reducido las acciones automáticas de los defensas controlados por la IA. Es decir, mientras que en ‘EA Sports FC 26’ solían realizar entradas por su cuenta cuando se acercaba un atacante, ahora se apoyarán más en el posicionamiento y acompañarán la acción hasta que el usuario tome el control.

EA Sports pretende que la anticipación y el posicionamiento tengan más importancia que dejar la defensa en manos de la IA y para ello, además, se ha reducido el alcance de las intercepciones automáticas para favorecer la participación del jugador al defender. La defensa controlada por la máquina todavía podrá recuperar balones sueltos o reaccionar cuando el atacante choque directamente contra ella. Hay que tener en cuenta que estos cambios se aplicarán únicamente a la Jugabilidad competitiva, mientras que el funcionamiento de la Jugabilidad realista se explicará por separado en el análisis dedicado al modo Carrera.

La defensa manual gana eficacia

Al tiempo que reduce la intervención de la IA, EA ha aumentado la velocidad de brega de los futbolistas controlados manualmente y el alcance de las entradas normales, facilitando el seguimiento de los movimientos rápidos del rival. Con esto el jugador que domine el cambio manual de futbolista, calcule bien las entradas y sepa anticiparse a las acciones del oponente, tendrá más opciones de recuperar el balón. La presión también será menos agresiva, ya que el futbolista controlado por la IA mantendrá una distancia algo mayor respecto al poseedor del balón, de modo que será necesario tomar su control para ejercer una presión más eficaz.

Los saques de esquina han sido rediseñados

Los saques de esquina también reciben cambios importantes y ahora tras apuntar hacia la zona elegida para el centro, la cámara se desplazará al área y concederá unos instantes para controlar a los atacantes antes del lanzamiento. Durante este intervalo, podrás moverlos libremente, cambiar de futbolista, iniciar desmarques, proteger la posición o activar una nueva acción denominada "Evasión".

Este sistema reduce la intervención automática durante los duelos aéreos, aunque desde ahora será necesario sincronizar el desmarque, ocupar una buena posición y atacar el balón en el momento preciso. El nuevo procedimiento no se aplicará a los córneres en corto, que conservarán el funcionamiento habitual.

Los centros ofrecen mucha más libertad

Los centros también han sido renovados y desde la próxima entrega, en lugar de dirigir automáticamente el balón hacia un compañero concreto, los envíos se dirigirán al espacio con mayor frecuencia. Es decir, que la puntería y la potencia aplicada tendrán mucha más importancia y, por ejemplo, los centros mal ejecutados podrán atravesar toda el área sin encontrar a ningún futbolista. En cambio, las jugadas bien construidas permitirán remates desde posiciones y ángulos diferentes. Los cabezazos exigirán mayor precisión para conectar con el balón, aunque resultarán más certeros cuando el contacto sea limpio.

La IA ofensiva interpreta mejor los espacios

Los atacantes también reciben cambios considerables. EA Sports promete que la inteligencia artificial reconocerá mejor los espacios disponibles y realizará movimientos más naturales y menos predecibles. Algo que se traducirá en trayectorias curvas para superar a la defensa, desmarques adaptados a cada situación, una mejor interpretación de la línea de fuera de juego y movimientos acordes con el desarrollo de la acción.

Los nuevos controles de desmarque

‘FC 27’ también introduce dos nuevos tipos de movimiento ofensivo, los desmarques curvos activados y la acción Pasar y seguir.

Desmarques curvos

En lugar de correr en línea recta, el jugador puede indicar a un compañero que siga una trayectoria curva para alcanzar espacios libres, rodear a la defensa y ganarle la espalda. Estos movimientos pueden tardar más en completarse debido a la mayor distancia de su trayectoria.

Pasar y seguir

El futbolista que entrega el balón inicia después un desmarque curvo por dentro o por fuera, según la situación, para ofrecer una nueva opción ofensiva. Los desmarques activados manualmente no continuarán de manera indefinida. Tendrán una distancia limitada y el futbolista frenará o regresará a su posición cuando complete el movimiento. El usuario podrá volver a activar el desmarque siempre que el compañero continúe dentro del radio permitido.

Los pases requerirán mucha más precisión

También se ha reducido la asistencia en los pases más avanzados y ahora los pases al hueco por el suelo y por alto respetarán con mayor fidelidad la dirección indicada por el jugador, mientras que los pases con toque elevado, tanto los dirigidos al pie como los enviados al espacio, pasarán a depender por completo del usuario. La puntería y potencia también tendrán una importancia mayor al crear ocasiones de gol, mientras que el sistema corregirá con menos frecuencia los pases mal dirigidos.

Los regates en desequilibrio permiten conservar el balón tras el contacto

‘EA Sports FC 27’ también incorpora los regates en desequilibrio, donde los futbolistas con altos atributos de equilibrio, agilidad y regate podrán seguir controlando el balón incluso después del contacto físico. En ciertas colisiones, el futbolista parecerá perder el equilibrio, pero será capaz de mantener el control del balón y continuar la jugada. Esta función solo estará disponible en las versiones para PS5, Xbox Series, PC y Switch 2.

Tiro de calidad

Tiro de calidad se ha actualizado para que los atributos del futbolista influyan más en el resultado. El efecto, la velocidad de la animación y efectividad desde ángulos difíciles dependerán en mayor medida del futbolista que ejecute el disparo, reduciendo la distancia entre los atributos básicos, Tiro de calidad y Tiro de calidad+.

Regate hábil

Se ha reducido la diferencia de rendimiento entre el estilo de juego y el estilo de juego+. La versión superior seguirá ofreciendo regates más suaves y una respuesta más inmediata, pero la distancia entre ambos niveles será menos pronunciada.

Interceptor

Los futbolistas que no posean este estilo de juego, pero tengan un atributo alto en intercepciones, dispondrán de mayor alcance y más posibilidades de conservar el balón al cortar un pase. El resultado reduce la distancia entre los estilos de juego y los atributos naturales.

Regate veloz

También se ha reducido ligeramente el aumento de velocidad de las animaciones de regate activadas mediante el estilo de juego y el estilo de juego+. La velocidad de los futbolistas que no poseen esta cualidad permanecerá igual, de modo que la diferencia entre ambos grupos será menor.

Paso rápido

El aumento de velocidad concedido por el estilo de juego y el estilo de juego+ al regatear y acelerar se ha visto reducido. De este modo, el atributo de aceleración del futbolista tendrá una mayor importancia.

Pase de empeine

También se elimina el efecto que reducía ligeramente los errores de control de los jugadores que recibían el pase. Este cambio garantiza que el estilo de juego incida principalmente en la calidad del envío, sin conceder una ventaja adicional en el primer toque al receptor.

Tikitaka

Se han eliminado el aumento de velocidad de las animaciones y la reducción de los errores de control al recibir el balón. De este modo, el estilo de juego se concentrará en las combinaciones rápidas sin aumentar de forma desproporcionada el dominio del primer toque.

Bregar

Ha aumentado la aceleración durante la brega en carrera de los futbolistas que no poseen este estilo de juego. También se ha reducido el impulso de aceleración que reciben las versiones normal y + al dejar de bregar, reduciendo así la distancia respecto a los atributos básicos.

Cabezazo de precisión

La diferencia entre el estilo de juego y el estilo de juego+ se ha reducido mediante una revisión del aumento de precisión concedido por esta cualidad.

Tiro raso potente

Se ha eliminado el aumento de velocidad de disparo que se aplicaba a los tiros rasos potentes. La velocidad dependerá ahora de los principales atributos de tiro y de la potencia introducida por el jugador, mientras que el estilo de juego y su versión + seguirán aumentando la precisión.

En general, la totalidad de estas modificaciones pretende acercar el rendimiento de los futbolistas a sus atributos naturales y reducir las diferencias excesivas entre aquellos que poseen un estilo de juego y los que carecen de él.

FC 27 da más protagonismo al control manual

Parece que EA Sports ha optado por reservar la reducción de ayudas para el plano defensivo y conceder mayor importancia a la intervención del usuario durante los encuentros. En ataque, en cambio, los futbolistas controlados por la IA interpretarán mejor los espacios y adaptarán sus desmarques a cada situación. A través de una defensa más manual, centros menos asistidos, movimientos ofensivos más inteligentes y pases que requieren mayor precisión, el formato pretende ofrecer en su próxima entrega encuentros menos automatizados. ‘EA Sports FC 27’ se publicará el 18 de septiembre de 2026.