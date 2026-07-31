Nueva York necesita agentes: The Division Resurgence aterriza gratis en PC

Ubisoft ha anunciado que ‘Tom Clancy’s The Division Resurgence’ llegará gratis a Steam el 5 de agosto, fecha en la que completará su lanzamiento oficial para PC tras permanecer disponible en acceso anticipado mediante Ubisoft Connect desde el 28 de abril. El juego mantendrá su modelo gratuito, mientras que el progreso conseguido durante la fase anticipada se conservará tras el estreno definitivo. La compañía también ha confirmado la compatibilidad entre PC, iOS y Android, de modo que podrás cambiar de dispositivo sin perder tu progresión.

Progresión compartida entre PC y dispositivos móviles

Concebido inicialmente para teléfonos y tabletas, ‘Resurgence’ se estrenó en iOS y Android el 31 de marzo, antes de ampliar su disponibilidad a los ordenadores mediante el acceso anticipado de Ubisoft Connect el 28 de abril. En este sentido, la edición conserva el contenido y los sistemas de la versión móvil, pero incorpora controles mediante teclado y ratón, además de compatibilidad con mando.

Gracias al sistema de juego entre plataformas, los usuarios de PC y móviles podrán jugar juntos siempre que estén conectados al mismo servidor regional, puesto que la progresión se sincroniza mediante una misma cuenta, de manera que será posible continuar la campaña en cualquier dispositivo.

Requisitos del sistema

La empresa también ha detallado cuatro perfiles para la versión de PC, que abarcan equipos modestos y ordenadores capaces de ejecutar el juego en 4K y 60 FPS. Todos requieren Windows 11 de 64 bits, DirectX 11, conexión a Internet de banda ancha, 8 GB de RAM en doble canal y 30 GB de espacio libre.

Configuración mínima, 1080p y 30 FPS: Requiere un procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3400G, junto con una tarjeta gráfica integrada Intel UHD 630 o AMD Vega 11.

Configuración recomendada, 1080p y 60 FPS: Requiere un Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3100, acompañado de una NVIDIA GTX 1650 con 4 GB, una AMD RX 5500 con 4 GB o una Intel Arc A380 con 6 GB.

Configuración alta, 2K y 60 FPS: Para jugar con esta calidad se necesita un Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 5500, junto con una NVIDIA GTX 1660 con 6 GB, una AMD RX 5500 XT con 8 GB o una Intel Arc A580 con 8 GB.

Configuración muy alta, 4K y 60 FPS: El perfil superior exige un Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600, además de una NVIDIA GTX 1660 Ti con 6 GB, una AMD RX 5600 XT con 6 GB o una Intel Arc A750 con 8 GB.

Aunque la instalación ocupa alrededor de 17 GB, Ubisoft recomienda disponer de 30 GB libres para completar la descarga y dejar margen suficiente para los archivos necesarios.

El escenario de la aventura

Al igual que los demás títulos de la serie, ‘Resurgence’ se desarrolla en una Nueva York golpeada por la crisis del Veneno Verde. Su campaña relata una historia canónica situada entre los acontecimientos de ‘The Division’ y ‘The Division 2’, tomando como telón de fondo un mundo abierto compartido donde los agentes deberán combatir contra los Saqueadores, los Rikers, los Cleaners y los Freemen, una facción inédita equipada con armas caseras.

Más de cien actividades

Zona Oscura, una modalidad de extracción PvPvE donde agentes rivales y enemigos controlados por la máquina compiten por conseguir equipo valioso.

Conflicto, centrado en combates PvP competitivos por el control del mapa.

Misiones cooperativas y más de cien actividades repartidas por el mundo abierto, con misiones argumentales, objetivos prioritarios y tareas secundarias.

Durante la campaña habrá que proteger a los civiles, asegurar las líneas de suministro, eliminar amenazas y colaborar para restablecer el orden en Manhattan.

Juego cooperativo para hasta cuatro personas

La campaña se puede jugar en solitario o en grupos formados por un máximo de cuatro integrantes, mientras que el mundo abierto adapta la presencia de enemigos y la dificultad al tamaño del equipo. También será posible formar equipo sobre la marcha con otros agentes que actúan en el mundo abierto, sin necesidad de crear previamente un grupo. El sistema de progresión se basa en elementos tradicionales de los juegos de rol y permite conseguir nuevo equipo, fabricar armas, instalar modificadores y desarrollar habilidades conforme avance la aventura.

En cuanto a las especializaciones, estas podrán cambiarse en cualquier momento para adaptar el personaje a las necesidades del equipo o a la forma de combatir elegida. Las cinco opciones confirmadas son Demoledor, Baluarte, Médico de campo, Operador tecnológico y Vanguardia. Aquí cada especialización ofrece armas distintivas, dispositivos propios y habilidades especiales, vinculadas a funciones ofensivas, defensivas o de apoyo durante el combate.

Contenido para el primer año

Ubisoft continuará publicando contenido después del lanzamiento oficial para PC mediante temporadas de unos cuatro meses, divididas en fases de seis semanas que incorporarán actividades temporales, recompensas, conjuntos estéticos y pases de operaciones confidenciales.

La segunda temporada coincidirá con el estreno definitivo para ordenador, mientras que la tercera está prevista para el invierno e incorporará una ampliación importante de la campaña, que ofrecerá más información acerca de los personajes y facciones presentados durante los primeros meses. Entre los planes a futuro también se contemplan pruebas contrarreloj, encargos especiales en la Zona Oscura, nuevas armas exóticas y contenidos narrativos adicionales.