Stellar Blade se libra de la censura en su clasificación oficial para Switch 2

La versión de ‘Stellar Blade’ para Switch 2 podría estar más cerca de recibir una fecha exacta para su estreno, puesto que el juego figura en la base de datos de la ESRB, la organización encargada de clasificar los videojuegos en Estados Unidos, un nuevo indicio de que Shift Up continúa preparando su lanzamiento en la consola de Nintendo. Esta edición fue anunciada oficialmente durante el Nintendo Direct celebrado el 9 de junio de 2026 y mantiene su estreno previsto para este año.

Un título para adultos

La clasificación le asigna al juego la categoría M, destinada a jugadores a partir de 17 años, por su sangre y desmembramientos, lenguaje malsonante, contenido sugerente y violencia. En su justificación, la ESRB menciona algunos de los elementos de la aventura, como los combates con espadas, ametralladoras y armas láser, salpicaduras de sangre, mutilaciones, empalamientos y decapitaciones. La ficha figura además a nombre de Shift Up Corporation.

"El juego muestra a varios personajes femeninos con atuendos reveladores, como escotes pronunciados y monos ajustados de un tono similar al de la piel, además del movimiento del pecho durante los combates". La descripción coincide prácticamente con la publicada para las ediciones de PS5 y PC y, por tanto, no ofrece indicios de que el contenido destinado a mayores de 17 años vaya a sufrir recortes en la híbrida de Nintendo.

Preparando el estreno

Las clasificaciones de la ESRB suelen publicarse durante los preparativos previos al estreno, ya que los juegos con edición física pasan por el procedimiento tradicional antes de llegar a las tiendas, mientras que los títulos digitales reciben su categoría mediante el sistema IARC. Su presencia en la base de datos no confirma que la fecha vaya a comunicarse de inmediato, pero indica que los trámites avanzan a buen ritmo.

La ficha de Switch 2 incluye la indicación "No Interactive Elements", a diferencia de la correspondiente a PS5 y PC, donde la ESRB sí recoge compras dentro del juego. Por ahora, esta diferencia no permite confirmar cambios en el contenido comercial de la nueva edición.

En el caso de ‘Stellar Blade’, el juego fue bien recibido tras su estreno en PS5 y mantuvo ese buen rendimiento al llegar a PC, donde vendió más de un millón de copias en tan solo tres días. Shift Up comunicó en junio de 2025 que, entre ambos sistemas, el título ya había superado los tres millones de unidades vendidas.

La versión para Switch 2

En su presentación, Nintendo también adelantó que la edición para Switch 2 será compatible con los controles de movimiento de los Joy-Con 2 en determinadas actividades alejadas del combate, aunque todavía no ha ofrecido detalles sobre la resolución, el rendimiento o posibles cambios en el contenido.

Por su parte, Shift Up confirmó que trabaja en una continuación titulada ‘Stellar Blade: Blood Rain’, presentada en junio de 2026 como el siguiente capítulo de la serie. El juego continuará la historia tras los acontecimientos de la primera entrega e incorporará a una nueva protagonista llamada Evie, aunque la compañía todavía no ha anunciado sus plataformas ni fecha de estreno.