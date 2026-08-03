Estrenos de videojuegos del 3 al 7 de agosto: Marvel Tōkon reparte golpes mientras The Division vuelve a Nueva York

Aquí estamos puntuales como cada semana con nuestro repaso a los lanzamientos más interesantes dentro del sector del videojuego. En esta ocasión, el periodo comprendido entre el 3 y el 7 de agosto reúne una buena tanda de estrenos para PC, Mac, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y Switch 2.

Nuestra selección comienza con ‘Beast of Reincarnation’, un RPG de acción desarrollado por Game Freak y ambientado en el Japón devastado del año 4026. También tenemos el estreno de ‘The Division Resurgence’ en Steam, con su formato de disparos en tercera persona y juego cruzado con las versiones para iOS y Android, además de ‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’, una propuesta de lucha 2D por equipos creada por Arc System Works junto a PlayStation Studios y Marvel Games. A ellos se suman títulos como ‘Big Walk’, ‘Fields of Mistria’, ‘Montabi’, ‘Doloc Town’, ‘Kill The Shadow’ e ‘IRON NEST: Heavy Turret Simulator’. Más abajo encontrarás nuestros tres elegidos y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

Beast of Reincarnation - 4 de agosto

Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

‘Beast of Reincarnation’ es un RPG de acción para un jugador desarrollado por Game Freak y ambientado en el Japón del año 4026, devastado por una corrupción que transforma a los seres vivos y provoca la aparición de bosques contaminados y criaturas hostiles. La historia sigue a Emma, una joven repudiada por padecer esa contaminación, y a Koo, un perro corrompido que la acompaña durante su viaje para derrotar a la Bestia de la Reencarnación.

The Division Resurgence - 5 de agosto

Plataforma: PC, llegada a Steam

‘The Division Resurgence’ es un juego gratuito de disparos y rol en tercera persona ambientado en Nueva York durante los días posteriores al brote. El jugador encarna a un agente de la División y participa en misiones de campaña en solitario o en cooperación, mientras consigue armas, piezas de equipamiento y especializaciones con capacidades ofensivas, defensivas o de apoyo. Su contenido conserva los tiroteos apoyados en coberturas, la progresión mediante equipo y actividades PvE de las entregas anteriores, junto con enfrentamientos contra otros jugadores y expediciones a la Zona Oscura.

Marvel Tōkon: Fighting Souls - 6 de agosto

Plataformas: PS5 y PC

‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’ es un juego de lucha 2D desarrollado por Arc System Works que propone combates por equipos formados por cuatro héroes o villanos, con relevos, apoyos y ataques coordinados. Su plantilla inicial reúne veinte personajes, mientras que el sistema de control permite escoger entre comandos tradicionales y entradas rápidas, acompañadas de combinaciones sencillas para facilitar los primeros enfrentamientos y técnicas más elaboradas para los jugadores habituados al género.

Listado completo de lanzamientos

3 de agosto

‘Anomaly President’ (PC, acceso anticipado)

4 de agosto

‘Beast of Reincarnation’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

‘Big Walk’ (PC, Mac, PS5, Switch 2)

‘Korea. IL-2 Series’ (PC)

‘Liquidation’ (PC, acceso anticipado)

‘HellSlave II: Judgment of the Archon’ (PC)

5 de agosto

‘Akatori’ (PC)

‘Fields of Mistria’ (PC, versión 1.0)

‘Kill The Shadow’ (PC)

‘The Division Resurgence’ (PC, estreno en Steam)

6 de agosto

‘Doloc Town’ (PC, versión 1.0)

‘Montabi’ (PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2)

‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’ (PS5, PC)

‘ReStory: Chill Electronics Repairs’ (PC)

‘IRON NEST: Heavy Turret Simulator’ (PC)

‘Approximately Up’ (PC)

‘Sovereign Tower’ (PC)

Viernes 7 de agosto de 2026

‘Expeditions: Samurai’ (PC, acceso anticipado)

Entre agentes y superhéroes

Como puedes comprobar, la semana del 3 al 7 de agosto reserva buena parte del protagonismo a ‘The Division Resurgence’ y ‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’, dispuesto a reunir héroes y villanos en combates 4v4 bajo la dirección de Arc System Works. A su alrededor también encontramos el Japón devastado de ‘Beast of Reincarnation’, la cooperación de ‘Big Walk’, la gestión de ‘Fields of Mistria’ y varias producciones independientes que completan una semana bien surtida para PC y consolas.