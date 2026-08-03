Los videojuegos se consolidan como vía de escape frente al estrés diario

Los videojuegos hace tiempo que dejaron de ser una afición reservada a niños y adolescentes. Convertidos en una de las industrias culturales y tecnológicas más importantes del mundo, su impacto va mucho más allá del entretenimiento. En España, cada vez más jugadores los incorporan a su rutina como una forma de desconectar, reducir el estrés e incluso potenciar determinadas habilidades cognitivas.

Así lo refleja la VI edición de la Radiografía del Gaming en España, un estudio de periodicidad anual que, elaborado por el portal español especializado en tecnología PcComponentes, analiza los hábitos, tendencias y percepción del sector entre los usuarios. Uno de los datos más llamativos del informe es que el 38,4 % de los jugadores utiliza los videojuegos como vía de escape frente al estrés diario, lo que confirma el papel que esta forma de ocio desempeña como herramienta de bienestar emocional.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, la responsable de marca y comunicación de PcComponentes, Teresa Moreno Arocas, indica que "lejos de ser una actividad aislada de la vida cotidiana, el estudio muestra que el gaming forma parte de la rutina de millones de personas que lo combinan con el trabajo, la familia y una vida social activa". Por otro lado, también destaca que "la investigación apunta a que los estereotipos tradicionales sobre el perfil del jugador están perdiendo fuerza y, aunque todavía existe la percepción de que el gamer habitual es un joven que pasa muchas horas jugando en solitario, la mayoría de los encuestados se define como una persona adulta que disfruta de los videojuegos en su tiempo libre para relajarse". De hecho, Moreno Arocas indica que "el 41,9 % asegura utilizarlos principalmente para desconectar tras la jornada laboral".

Desarrollo de habilidades cognitivas

Además del entretenimiento, los usuarios perciben beneficios en el plano cognitivo. El 87,5 % de los participantes afirma que jugar ha contribuido a mejorar capacidades como la lógica, la orientación, la concentración, la rapidez mental, la coordinación o la toma de decisiones. Estas habilidades convierten al entorno digital, según refleja el estudio, en un espacio donde también se ejercita la mente.

Una afición sin fecha de caducidad

Otro de los aspectos destacados es la fidelidad de los aficionados. Lejos de tratarse de una moda pasajera, el 62,8 % de los encuestados asegura que seguirá jugando dentro de diez años, lo que apunta a un hábito plenamente integrado en la vida adulta.

Dispositivos, modos y géneros preferidos

En cuanto a las preferencias de consumo, el ordenador continúa siendo la plataforma favorita para jugar, elegido por el 49,6 % de los usuarios, seguido de las consolas (44 %) y los teléfonos inteligentes (35,3 %). Los géneros más populares son los juegos de aventura y plataformas, por delante de los títulos casuales y los de estrategia. Por otro lado, el 44,7 % prefiere jugar en solitario u offline (frente al 35,7 % del año anterior), mientras que el 85,8 % nunca emite sus partidas en directo. A la hora de informarse, YouTube y Twitch se consolidan como los espacios de referencia, utilizados por más del 70 % de los usuarios.

Perfiles heterogéneos

El informe también revela una evolución positiva en materia de diversidad. Más de la mitad de los jugadores considera que la comunidad gamer es hoy más inclusiva que hace unos años y que la representación de mujeres y otros colectivos ha mejorado. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados cree que todavía existen diferencias en la forma en que se percibe a hombres y mujeres cuando juegan a videojuegos.

En conjunto, la Radiografía del Gaming en España dibuja un panorama en el que los videojuegos se consolidan como una actividad plenamente normalizada, asociada no solo al ocio, sino también al bienestar, el desarrollo de habilidades y la socialización. Una realidad que refleja la madurez de un sector con un peso creciente tanto en la economía como en los hábitos culturales de la sociedad española.