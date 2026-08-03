Sony afirma que escucha a los jugadores, pero dejará de producir discos para los nuevos juegos que lleguen a PlayStation

Casi un mes después de confirmar que la producción de discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation terminará en enero de 2028, Sony ha vuelto a referirse públicamente sobre el tema y reconoce que es consciente de las preocupaciones y críticas de los consumidores, aunque seguirá adelante con sus planes de forma cautelosa.

Sony responds to the backlash over ending PlayStation discs. "We put in a lot of thought and time, and we cautiously considered this, and we came to this conclusion, and we're going to cautiously move this forward..." pic.twitter.com/qRKkEX6TN3 — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) July 31, 2026

"Tomamos esta medida por varias razones, aunque la principal es que la distribución digital de contenidos continúa avanzando; ese es el factor más importante", explicó Lin Tao, directora financiera de Sony Group. "No ocurre únicamente en PlayStation, sino en toda clase de contenidos". La compañía también reconoce que numerosos jugadores mantienen posturas contrarias al respecto y asegura que han dedicado mucho tiempo a estudiar la medida antes de adoptarla. "Entendemos estas emociones y queremos tenerlas presentes. En el futuro entorno digital, seguiremos estudiando la mejor manera de relacionarnos con los jugadores", añadió Tao.

Las editoras podrán seguir distribuyendo cajas con códigos

Las declaraciones de Tao se produjeron durante una reunión con inversores tras la publicación del último informe financiero de Sony. Durante el encuentro, se preguntó a la ejecutiva cómo continuaría la relación entre PlayStation y los minoristas tradicionales cuando terminase la producción de discos para nuevos lanzamientos.

La directora financiera explicó que Sony mantiene conversaciones con minoristas y socios externos. Según Tao, las editoras seguirán teniendo la opción de distribuir sus juegos en cajas en determinados territorios, aunque estas contendrán únicamente un código de descarga. "En cuanto a los minoristas, cada región presenta sus propias características y tratamos de mantener un diálogo abierto con nuestros socios para alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes", explicó la directiva de Sony. Tao añadió que no considera el disco físico como el principal elemento que distingue a PlayStation de un PC.

Según Tao, Sony seguirá apoyándose en un entorno estable y una selección cuidada de contenidos para diferenciar su propuesta de los juegos para PC. "Además, en comparación con un PC de alto rendimiento, nuestro producto resulta más accesible. Por tanto, no creemos que el disco sea el elemento diferenciador. En adelante, PlayStation puede convivir sin problemas con los juegos para PC".