League of Legends: Riot Games refuerza las competiciones de base con novedades para el Juego Organizado

Coincidiendo con el lanzamiento de ‘League of Legends Classic’ (‘LoL’), Riot Games presenta una serie de mejoras para el Juego Organizado (Organized Play), planteadas como una inversión a largo plazo en ‘League of Legends’. Estas novedades están destinadas a facilitar la organización de torneos por parte de jugadores y organizadores independientes, mejorar la experiencia de los participantes y permitir que Riot Games preste una ayuda más eficaz a las competiciones de base. La iniciativa tendrá alcance mundial y estará orientada a dar mayor continuidad a los torneos amateur celebrados fuera del circuito profesional.

Nuevas directrices para el Juego Organizado

El primer bloque corresponde a las nuevas Directrices para Competiciones Comunitarias, que reciben su primera gran actualización desde 2020, pero ahora unificadas en todo el mundo, de manera más clara y fácil de entender, además de ofrecer a los organizadores una mayor flexibilidad para promocionar, retransmitir y obtener ingresos con sus torneos.

En la misma línea renovadora la desarrolladora introduce un nuevo proceso de registro de eventos de Juego Organizado, de manera que, a partir de ahora, los organizadores de torneos podrán registrar sus eventos y solicitar la aprobación de Riot con antelación. Esto permitirá a la desarrolladora conocer mejor las competiciones celebradas, prestar una ayuda más concreta a los eventos con mayor participación y detectar posibles problemas con antelación.

Ryze Victorioso vuelve como recompensa

Presta atención, porque el aspecto exclusivo Ryze Victorioso también regresa como recompensa para los ganadores de los eventos de Juego Organizado que cumplan los requisitos establecidos. Los vencedores podrán conseguirlo mediante un nuevo sistema de clasificación y verificación integrado directamente en el proceso de registro de eventos. En el pasado, Ryze victorioso se otorgaba a los ganadores de competiciones comunitarias y de competiciones respaldadas por Riot como símbolo del espíritu competitivo amateur de ‘LoL’. "Aunque la distribución del aspecto se detuvo hace varios años mientras trabajábamos en un proceso global más coherente, nos complace recuperarlo como parte de nuestra renovada apuesta por el juego organizado", afirman desde la casa de entretenimiento.

En este punto, no está de más apuntar que, aunque estas nuevas funciones de Juego Organizado se lanzarán junto con ‘League of Legends Classic’, han sido concebidas como medidas permanentes para los jugadores de ‘League of Legends’ de todo el mundo bajo la promesa de mayor estabilidad y continuidad a las competiciones de base.