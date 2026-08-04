Xbox podría iniciar en agosto la conversión de discos físicos en licencias digitales

Cuando Xbox se dirige irremediablemente hacia un modelo con mayor presencia digital y Microsoft todavía no ha concretado si Project Helix incorporará lector de discos, la compañía también trabaja en una solución destinada a los jugadores que ya han invertido en una amplia colección de juegos físicos. Al menos eso sugiere un documento interno filtrado que asegura la intención de la empresa de estrenar en agosto de 2026 un sistema que permitiría vincular los discos físicos con licencias digitales.

La retrocompatibilidad en PC fue el primer movimiento

Según el medio especializado The Verge, que afirma haber tenido acceso al archivo, la documentación fue enviada recientemente a grupos de desarrolladores y deja patente que Microsoft está trabajando en las herramientas de retrocompatibilidad mientras se prepara para el lanzamiento de una nueva generación.

El primer paso en esta dirección se dio el 22 de julio de este año, cuando la compañía estrenó en fase preliminar la retrocompatibilidad de la Xbox original en PC y dispositivos portátiles, inicialmente con cuatro juegos. La hoja de ruta filtrada contemplaba después una beta pública del sistema Disc to Digital durante julio y su estreno general en agosto, aunque The Verge sostiene que dicha prueba se retrasó y el calendario previsto podría haber cambiado.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de Xbox?

Según el documento, el nuevo sistema de Xbox sería compatible con títulos de las generaciones Xbox One y Xbox Series y al insertar un disco físico en una Xbox One o Xbox Series X, el jugador recibiría una licencia digital vinculada tanto a su cuenta como a ese disco concreto, que podría utilizar en otros dispositivos Xbox asociados al mismo perfil.

Sin embargo, la licencia dejaría de estar asociada a la cuenta original si el disco cambiará de manos y quedará vinculado a otro jugador. Microsoft todavía no ha explicado cómo detectaría ese cambio ni de qué manera se realizaría el traspaso. En el caso de los juegos de terceros, cada título tendría que recibir la autorización de su editora o estudio y superar una certificación individual, puesto que Xbox no podría incorporarlo por su cuenta.

Prestar el juego también traslada su licencia digital

El supuesto plan de actuación también indica que el despliegue completo de los juegos de Xbox original en PC está previsto para octubre de este año, mientras que los títulos de Xbox 360 se incorporarán gradualmente entre 2027 y 2028 en dispositivos de nueva generación. Cada editora conservaría el control sobre la participación de sus juegos, precio y posible incorporación a Game Pass.

Si la información resulta ser acertada, la compañía ofrecería una alternativa para conservar el acceso digital a los juegos sin inutilizar el soporte físico, ya que la licencia permanecerá vinculada al disco y pasaría a su siguiente propietario cuando cambiara de manos.