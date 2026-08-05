Electronic Arts pasa a manos del consorcio liderado por el fondo saudí PIF

Electronic Arts ya tiene nuevos propietarios. El 4 de agosto de 2026, tras el cierre de la Bolsa estadounidense, un grupo de inversores encabezado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, conocido por sus siglas PIF, completó la compra de la compañía responsable de franquicias como ‘EA Sports FC’ y ‘Battlefield’. Este fondo soberano, presidido por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, es el principal vehículo empleado por el reino saudí para invertir capital público en empresas y sectores de todo el mundo.

Arabia Saudí amplía su presencia en los videojuegos

En todo caso, esta operación no supone la primera incursión del país en la industria del ocio interactivo, aunque sí la de mayor envergadura hasta la fecha. Durante la última década, Riad ha adquirido participaciones relevantes en Nintendo, Capcom, Scopely, Nexon, Take-Two y SNK mediante PIF, Savvy Games Group y la Fundación Misk. En este sentido, hay quien califica estas compras de lavado de imagen cultural, una práctica basada en invertir en entretenimiento popular para mejorar la reputación internacional del país y apartar la atención de su situación interna.

Los socios de compra

Junto al PIF participan el fondo estadounidense Silver Lake y Affinity Partners, la firma fundada por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo está valorado en 55.000 millones de dólares y de esa cantidad, cerca de 36.000 millones proceden directamente de los compradores, mientras que los 20.000 millones restantes se financian mediante un préstamo concedido por JPMorgan Chase.

Vía libre a la operación

Los organismos reguladores europeos y estadounidenses aprobaron la compra en julio sin imponer obstáculos relevantes, pese a las peticiones de varios políticos y sindicatos de Estados Unidos, que reclamaban una supervisión más rigurosa por las posibles consecuencias para el empleo, la gestión de los datos y la independencia de la compañía.

Con la operación ya completada, EA abandona el Nasdaq y vuelve a ser una empresa privada, aunque su funcionamiento mantendrá, al menos por ahora, una línea continuista. Andrew Wilson seguirá como consejero delegado, la sede permanecerá en Redwood City y la compañía no ha comunicado cambios inmediatos en los puestos de trabajo.

La dirección también ha asegurado a sus empleados que los estudios conservarán su autonomía creativa, mientras los proyectos que ya estaban en marcha seguirán adelante bajo la misma estructura. Insisten, además, en que su relación con los jugadores y sus principios internos permanecerán intactos, un mensaje destinado a rebajar las dudas surgidas tras la entrada del consorcio saudí.