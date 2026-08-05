La nueva expansión de Mafia: The Old Country promete llenar su vacío mundo abierto

Lanzado en agosto de 2025, ‘Mafia: El Viejo Continente’ fue un juego que gustó al público, a pesar de mantener una desafortunada tradición de la serie, porque si bien presenta una Sicilia realmente interesante como telón de fondo, el título cuenta con un gran mundo abierto prácticamente desprovisto de actividades.

Llenar de vida espacios vacíos

Conscientes de las críticas, Hangar 13 está preparando varios cambios al respecto para la expansión ‘Hombre de Honor’ y uno de sus elementos principales en este aspecto será Ennio Salieri, que ofrecerá nuevos motivos para recorrer el mapa mediante contenido opcional. Una vez aplicado el parche, al hablar con él, podrás acceder a misiones secundarias y actividades repetibles como carreras, combates y misiones de sigilo, además de tipos de encargo inéditos con una dificultad mayor.

Además de las actividades relacionadas con Salieri, ‘Hombre de Honor’ permitirá conseguir nuevos trajes, vehículos y caballos, junto con armas y amuletos para Enzo. De este modo ‘Mafia: El Viejo Continente’ tal vez no alcance la amplitud y envergadura de un ‘Grand Theft Auto’, pero su mundo abierto tendrá más actividad. Hangar 13 ya había introducido mejoras en este sentido en actualizaciones anteriores, pero la expansión debería poner de relieve el trabajo del estudio.

Recompensará las actividades secundarias

El nuevo contenido del juego también promete añadir armas, amuletos y equipamiento adicional. La narrativa incluirá dos nuevos capítulos situados durante los primeros días de Enzo Favara al servicio de la familia Torrisi, periodo en el que colaborará con un joven Ennio Salieri antes de su emigración y ascenso al poder en Estados Unidos.

‘Hombre de Honor’ y el contenido que incorporará dos capítulos situados durante los primeros días de Enzo Favara al servicio de la familia criminal Torrisi, además de nuevas actividades para el Modo Libre, estará disponible desde el 14 de agosto en PS5, Xbox Series y PC mediante Steam.