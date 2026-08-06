El anuncio de Final Fantasy VII Revelation multiplica las ventas de Remake y Rebirth

Con su lanzamiento previsto para primavera de 2027, ‘Final Fantasy VII Revelation’ ha reactivado las ventas de las dos entregas anteriores mucho antes de su llegada a las tiendas. Ha sido el propio director Naoki Hamaguchi, el que ha confirmado que las ventas de ‘Final Fantasy VII Remake’ y ‘Final Fantasy VII Rebirth’ se establecerán varias veces por encima de las previsiones internas de Square Enix.

‘Remake’ y ‘Rebirth’ multiplican sus ventas

En unas declaraciones recogidas por el medio especializado Automaton, Hamaguchi explica que ambos juegos mantenían un buen ritmo de ventas antes del Summer Game Fest 2026, aunque la presentación de ‘Revelation’ elevó sus resultados varias veces por encima de las previsiones internas de Square Enix. "Estoy seguro de que cada vez que ‘Revelation’ reciba novedades, más gente se interesará por ‘Rebirth’", explicó.

El director de ‘Final Fantasy VII Revelation’ explicó que el rendimiento comercial de los juegos anteriores había sido especialmente bueno en PC. Aunque no puede facilitar cantidades concretas debido a las normas de comunicación financiera de Square Enix, señaló que los resultados han sido muy positivos entre el público angloparlante y que las ventas en el mercado chino de PC habían alcanzado un nivel comparable a las del público angloparlante.

La historia terminará en el juego

Sin dejar de lado la producción, Hamaguchi también se refirió a la posibilidad de publicar contenido descargable para ‘Final Fantasy VII Revelation’, aunque advierte que desde Square Enix todavía no han concretado ningún plan. El director defiende que una posible expansión no alteraría el desenlace ni supondría que el título llegue a las tiendas con una narración incompleta, ya que la historia concluirá dentro del juego base.

Si finalmente se publicara algún tipo de contenido adicional, estaría centrado en un personaje concreto y contaría una historia independiente, destinada a narrar acontecimientos que quedarán fuera de la línea narrativa principal. Hamaguchi explica que ‘FF7R Episode Intermission’, el episodio protagonizado por Yuffie incluido en ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’, sirve como ejemplo del tipo de contenido que se podría estudiar, puesto que relata las experiencias de Yuffie antes de reunirse con el grupo.

"Si consideráramos crear contenido descargable, probablemente nos gustaría hacer algo de ese tipo", explica. Aunque el director asegura que es una posibilidad que se contempla, varios registros de Epic Games Store examinados mediante EpicDB dejan al descubierto referencias a contenido adicional y a un denominado ‘Story Expansion Pass’, de los cuales no se han confirmado su existencia.

Square Enix estudia una edición física

Durante la misma conversación, Hamaguchi ha comentado que el equipo estudia la posibilidad de publicar una edición física de ‘Final Fantasy VII Revelation’, aunque todavía deben valorar las condiciones de cada plataforma, la capacidad de los soportes y particularidades de formatos como las tarjetas llave de Switch 2. El juego llegará también a PS5, Xbox Series y PC.