Grand Theft Auto VI revelará su jugabilidad en un especial que se podrá ver en Netflix

Después de un medido periodo de espera tras el anuncio de fechas, precios y ediciones, Rockstar Games compartirá más detalles sobre ‘Grand Theft Auto VI’ (GTA 6) el 27 de agosto, fecha en la cual los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de una versión extendida del juego durante tiempo limitado.

Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida

La casa de entretenimiento con base en Nueva York ha confirmado además que ‘Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida’ estará disponible a partir de las 21.00, hora peninsular española, seis horas antes de su publicación en el canal oficial de la compañía en YouTube y en la web del juego, por tanto, su publicación general se producirá a las 03.00 del viernes 28 de agosto en España. En este especial, la compañía promete compartir varios detalles inéditos del juego, desde su jugabilidad hasta su historia.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

¿Qué podemos esperar del especial de GTA 6?

Es difícil hacer una apuesta concreta sobre el material que cubrirá ‘Una mirada extendida’, aunque su denominación indica que Rockstar prepara una presentación más amplia que los dos primeros tráileres oficiales. Ambos han permitido conocer la nueva encarnación de Vice City, la relación entre Jason y Lucía y distintos lugares del estado de Leonida, mientras el próximo especial podría profundizar en los sistemas de juego, actividades, conducción y la interacción con el entorno.

Gota a gota

Antes del lanzamiento del especial de Netflix, el departamento de comunicación de Rockstar ha publicado una nueva imagen promocional, donde se ve a los protagonistas Jason y Lucia con pañuelos que les cubren el rostro mientras se preparan para entrar en acción con una gasolinera como fondo.

Aunque el estudio ha revelado pocos detalles sobre el juego hasta el momento, ya ha registrado un gran número de reservas anticipadas. Con fecha de lanzamiento prevista para el 19 de noviembre, el título promete ser uno de los mayores éxitos de ventas de los últimos años cuando llegue a PS5 y Xbox Series.