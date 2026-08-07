Actualización de PS5 y PS5 Pro en camino: PSSR 2.0 activado por defecto junto al resto de novedades

Sony ha comenzado a enviar invitaciones para probar una nueva actualización beta del software del sistema de PS5 y algunos jugadores seleccionados están recibiendo códigos de acceso por correo electrónico, con los que podrán probar antes de su distribución pública las mejoras preparadas para PS5 y PS5 Pro. Al tratarse de una versión preliminar, algunas funciones podrían cambiar o no llegar a incorporarse a la actualización definitiva.

En periodo de prueba

Según el correo enviado por Sony a los participantes, la función "Mejorar calidad de imagen de PSSR" se activa de forma predeterminada en PS5 Pro tras instalar la beta. Hasta ahora, esta opción debía habilitarse manualmente para aplicar la PSSR mejorada a los juegos que ya eran compatibles con la versión anterior de esta tecnología.

La compañía utiliza la denominación PSSR mejorada, aunque esta revisión también se conoce de manera informal como PSSR 2.0. PlayStation Spectral Super Resolution es una tecnología basada en inteligencia artificial que analiza cada fotograma píxel a píxel durante el escalado, con una reconstrucción más precisa, mayor estabilidad de imagen y una definición más uniforme en los títulos compatibles. La versión mejorada comenzó a distribuirse en marzo de 2026 mediante una actualización del sistema de PS5 Pro.

La opción también se aplica a los juegos compatibles con la versión anterior de PSSR, aunque los resultados pueden variar según el título. En caso de detectar anomalías en la imagen, puede desactivarse mediante la ruta "Ajustes > Pantalla y vídeo > Salida de vídeo > Mejorar calidad de imagen de PSSR". Esta función pertenece exclusivamente a PS5 Pro y no está disponible en el modelo convencional.

Otros cambios en la actualización de PS5

La beta modifica el comportamiento de varias funciones ligadas con la conexión Bluetooth en PS5 y PS5 Pro en determinados países o regiones. Según la información enviada a los participantes, al entrar en "Ajustes > Accesorios > General > Ajustes avanzados" y seleccionar la opción "Desactivar Bluetooth", la consola ya no podrá entrar en modo de reposo y la función Enlace HDMI dejará de estar disponible mientras permanezca habilitada.

La herramienta "Desactivar Bluetooth" está destinada a gestionar las conexiones de los mandos en recintos de deportes electrónicos y espacios donde se utilizan numerosas consolas al mismo tiempo, por lo que Sony desaconseja emplearla para otros fines.

A la espera de su distribución general

Por último, la beta incorpora mejoras generales en el rendimiento y la estabilidad del software del sistema. Sony todavía no ha anunciado cuándo llegará esta versión al resto de jugadores, mientras las cuentas seleccionadas podrán informar de errores, problemas de rendimiento y enviar sus comentarios antes de una posible distribución pública, de modo que todavía habrá que esperar para conocer cuáles de estas funciones terminan incorporándose a la versión pública.