Red Dead Online triplica las recompensas en agosto y deja los viajes rápidos gratis

Bajo el sol abrasador de las tierras del Oeste, cualquier recompensa resulta bienvenida, por fortuna este caluroso agosto llega a ‘Red Dead Online’ acompañado de bonificaciones, obsequios y descuentos. Para abrir boca, las ventas de colecciones completas, el hallazgo de objetos y misiones por telegrama tienen incentivos, además de premios semanales, prendas recuperadas y viajes rápidos sin coste.

El oficio de Coleccionista recibe un trato especialmente generoso durante las próximas semanas, porque entregar colecciones completas a Madam Nazar concede el triple de RDO$, EXP y EXP de rol, mientras descubrir coleccionables proporciona el triple de EXP de rol, unas ventajas acompañadas por regalos mensuales, premios semanales, descuentos y el regreso temporal de varias prendas.

Recompensas triples en las misiones por telegrama

Las misiones por telegrama ‘Un asunto peliagudo’, ‘Contrato de Skelding’, ‘Justicia severa’, ‘Lealtad a sueldo’ y ‘Relatos curiosos del Oeste’ también reparten el triple de RDO$, EXP y oro durante todo el mes. Las actividades incluidas en ‘Una nueva fuente de empleo’ también conceden el triple de RDO$ y EXP, al igual que los eventos del Modo Libre ‘Ruta comercial’ y ‘Huevo de cóndor’.

Las series destacadas ofrecen el triple de RDO$ y EXP durante agosto. Las series de eliminación extremas permanecerán disponibles hasta el 10 de agosto, seguidas por las series de conquista del 11 al 17, las series explosivas del 18 al 24 y las series profesionales extremas del 25 al 31.

Regalos mensuales

Todos los jugadores que entren en ‘Red Dead Online’ durante este mes recibirán el sombrero de explorador, pero también podrán conseguir los guantes de explorador tras descubrir dos coleccionables, mientras completar dos Desafíos diarios permitirá obtener un descuento de 10 lingotes de oro en cualquier artículo necesario para acceder a un rol.

Los premios semanales irán cambiando a medida que avance el mes. Del 4 al 10 de agosto, los Coleccionistas de nivel 10 o superior recibirán los pantalones y el cinturón de explorador, mientras encontrar un fósil permitirá conseguir las espuelas de vaquero barrocas. Del 11 al 17 de agosto, los Coleccionistas de nivel 10 o superior podrán recibir las botas y polainas de explorador, mientras completar los Desafíos diarios de este oficio otorgará el mapa del tesoro del norte de Clingman.

La semana comprendida entre el 18 y el 24 de agosto permitirá conseguir la camisa y tirantes de explorador al jugar como Coleccionista de nivel 20. Completar la colección semanal durante esos días también concederá una camisa gratis.

Del 25 al 31 de agosto, los Coleccionistas de nivel 20 recibirán el cubrecuello de explorador, mientras lograr una victoria en las series destacadas permitirá obtener el mapa del tesoro de la ciudad quemada.

Un atuendo gratuito inspirado por la comunidad

Rockstar Games también ofrece un atuendo gratuito compuesto por el sombrero Owanjila, la chaqueta Porter, la blusa Iniesta para mujer o la camisa de diario para hombre, el chaleco tradicional, los pantalones de bandido, las botas Bowyer para mujer o las botas Dunsinnan para hombre y un cubrecuello. Durante este periodo también regresan por tiempo limitado los zahones Griffith, el sombrero Menasco, el sombrero de gardenias, el abrigo Clymene y el chaleco Cardo.

Viajes rápidos gratis y descuentos

Recorrer largas distancias bajo el calor de agosto puede resultar agotador, así que durante todo el mes los viajes rápidos serán gratuitos, mientras la bolsa de Coleccionista podrá adquirirse por cinco lingotes de oro menos. Además, los mapas de Coleccionista, el detector de metales, las cartas de habilidad, la pala Pennington Field, escopetas y sus estilos personalizados reciben una rebaja del 50%. Los caballos criollos, fox trotter de Missouri, zahones, pantalones y los ponchos cuestan un 40% menos durante el mismo periodo. Con todas estas ventajas, el verano será bastante más llevadero en las áridas tierras del Oeste.