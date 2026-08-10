Estreno videojuegos del 10 al 14 de agosto: Oblivion llega a Switch 2 y Duskfade nos condena a una noche interminable

Aquí estamos puntuales una semana más con nuestro repaso a los lanzamientos más interesantes dentro del sector del videojuego. En esta ocasión, el periodo comprendido entre el 10 y el 14 de agosto reúne una buena tanda de estrenos para PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y Switch 2.

Nuestra selección comienza con ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’, que lleva por fin el conocido RPG de Bethesda a Switch 2 a través de una adaptación diseñada para aprovechar las características de la consola de Nintendo. También regresa ‘Defender of the Crown: The Legend Returns’, nueva edición del clásico de estrategia medieval publicado originalmente en Amiga, al tiempo que ‘Duskfade’ propone una aventura de acción y plataformas en 3D protagonizada por Zirian y su pequeño compañero mecánico Cuckoo, cuyo viaje transcurre en un mundo condenado a una noche interminable.

Durante estos días también se publican títulos como ‘Agent 64: Spies Never Die’, ‘No More Room in Hell 2’, ‘Agefield High: Rock the School’, ‘Hell Let Loose: Vietnam’, ‘Madden NFL 27’, ‘Wild Blue Skies’ y ‘Future Knight’. Más abajo encontrarás nuestros tres elegidos y, al final, el repaso completo por fechas y plataformas.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - 11 de agosto

Plataformas: Switch 2

‘Oblivion Remastered’ llega por fin a Switch 2 después de su paso por PC, PS5 y Xbox Series. Esta edición recupera el RPG publicado por Bethesda en 2006 mediante una profunda renovación gráfica, cambios en distintos apartados jugables y una adaptación específica para la consola de Nintendo, donde funcionará a 900p y 30 fps en portátil y alcanzará los 1080p manteniendo esa misma tasa al conectarla al televisor.

La aventura vuelve a llevarnos hasta Cyrodiil, provincia de Tamriel amenazada por las fuerzas de Oblivion después del asesinato del emperador. Es posible crear un personaje y orientar su desarrollo hacia el combate, la magia, el sigilo o una combinación de distintas disciplinas mientras recorremos ciudades, fortalezas, cuevas y mazmorras repartidas por un enorme mundo abierto. La remasterización conserva la libertad del original y permite alternar la historia principal con numerosas misiones secundarias, gremios y actividades capaces de ocupar decenas de horas.

Defender of the Crown: The Legend Returns - 13 de agosto

Plataformas: PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC

Casi cuatro décadas después de su estreno en Amiga, ‘Defender of the Crown: The Legend Returns’ recupera el conocido juego de estrategia medieval y nos pone en la piel de un noble que debe ampliar sus dominios, reclutar ejércitos, conquistar territorios y plantar cara a los señores rivales mientras intenta reunir el reino bajo un mismo estandarte.

El juego alterna la gestión del territorio y las tropas con asedios a castillos, torneos, incursiones y enfrentamientos por el control de distintas provincias. Esta edición incluye además varias formas de jugar, entre ellas el modo Retro, que conserva prácticamente intacta la versión de Amiga, Classic, que revisa determinados apartados para acercarlos a los sistemas actuales, y Kingdom, una modalidad más amplia donde los mapas cambian en cada campaña y se incorporan combates mediante dados y habilidades que se obtienen a medida que avanzamos.

Duskfade - 13 de agosto

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2

‘Duskfade’ nos invita a experimentar una aventura de acción y plataformas en 3D que recupera muchas de las ideas de los grandes títulos del género. La historia sigue a Zirian, un joven que emprende un viaje para rescatar a su hermana de una misteriosa Torre del Reloj, acompañado por Cuckoo, un pequeño pájaro mecánico. Ambos atraviesan un mundo fantástico condenado a una noche interminable después de que un extraño suceso alteró el curso del tiempo.

Durante el viaje habrá que combinar combates y secciones de plataformas mientras Zirian salta, corre, se aferra a distintas superficies o planea para avanzar por escenarios muy diferentes. Bosques, regiones cubiertas por el agua, desiertos y zonas suspendidas en las alturas forman parte de una aventura repleta de caminos alternativos y secretos por encontrar.

Listado completo de lanzamientos

10 de agosto

‘Pax Autocratica’ (PC)

‘Car Wash Simulator’ (PC)

11 de agosto

‘Echoes of Mystralia’ (PC)

‘Agent 64: Spies Never Die’ (PC)

‘Stonewards’ (PC)

‘Warhounds’ (PC)

‘Luminary’ (PC)

‘Sword & Shield Simulator’ (PC)

‘Ledgerbound’ (PC)

‘RIFTSTORM’ (PC)

‘No More Room in Hell 2’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’ (Switch 2)

12 de agosto

‘Agefield High: Rock the School’ (PC)

‘Security 51’ (PC)

‘Mandate Order’ (PC)

‘Path of Idle: Old Gods Rising’ (PC, Mac)

13 de agosto

‘Defender of the Crown: The Legend Returns’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Duskfade’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Hell Let Loose: Vietnam’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Skatesterre’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘The Legend of Mala Tokmachka’ (PC)

‘Low-Budget Repairs’ (PC)

‘Clawed’ (PC)

‘Servant of the Lake’ (PC)

‘Sandustry’ (PC)

‘Wild Blue Skies’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Future Knight’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

‘Madden NFL 27’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

14 de agosto

‘Lootbound’ (PC, Xbox Series)

‘Ruins of Dawn’ (PC)

Entre Cyrodiil y noches interminables

Como puedes comprobar, la semana del 10 al 14 de agosto reúne propuestas muy diferentes: ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’ llega por fin a Switch 2, ‘Defender of the Crown: The Legend Returns’ regresa casi cuatro décadas después de su estreno en Amiga y ‘Duskfade’ nos lleva hasta un mundo donde el tiempo ha dejado de seguir su curso. Junto a ellos se publican ‘Madden NFL 27’, ‘No More Room in Hell 2’, ‘Hell Let Loose: Vietnam’, ‘Wild Blue Skies’ y numerosas producciones independientes repartidas entre PC y consolas.