¿Qué franquicia ha adelantado a Sonic entre las grandes series de SEGA?

Más de una década después de integrar Atlus en el grupo tras la transferencia de los negocios de Index Corporation en 2013, SEGA vuelve a comprobar el buen rendimiento comercial de la franquicia ‘Persona’. Algo que queda patente en el último informe financiero de la corporación japonesa publicado el 7 de agosto, donde la compañía confirma que, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal que terminará en marzo de 2027, ‘Persona’ fue la serie con más unidades vendidas entre las principales propiedades recogidas en el documento, por delante de Sonic.

Según el documento, la serie original de Atlus vendió aproximadamente 1,04 millones de juegos completos entre abril y junio de 2026, sin recibir ningún estreno durante esos tres meses. Frente a esa cantidad, Sonic alcanzó aproximadamente 980.000 unidades, unas 60.000 menos.

Persona supera a Sonic

SEGA también revela que, en tercer lugar, en su "ranking de popularidad", se encuentra la serie ‘Like a Dragon’, siempre eso sí, que se incluyan los juegos de ‘Judgment’ desarrollados por el estudio Ryu Ga Gotoku, que vendió aproximadamente 670.000 juegos durante los meses que abarca el informe financiero.

SEGA está preparando varios lanzamientos de Persona para el futuro

Lo más sorprendente de la popularidad de ‘Persona’ es precisamente el hecho de que la franquicia no ha recibido un nuevo lanzamiento en más de un año. Si bien ‘Remake 3 Reload’ llegó a Nintendo Switch 2 a finales de 2025, ya estaba disponible para otras plataformas desde febrero de 2024. Por tanto, la popularidad de la serie se puede explicar tanto por su atractivo como por la promesa de futuros proyectos, puesto que, durante el trimestre recogido en el informe financiero, la compañía presentó el primer avance de la sexta entrega principal de la serie.

Persona supera a Sonic y se convierte en la serie más vendida de SEGA

La compañía japonesa también se prepara para el lanzamiento en febrero de 2027 de ‘Persona 4 Revival’, que actualizará uno de los capítulos más populares de su historia. Publicado originalmente para PlayStation 2, el juego profundizó en una fórmula que combinaba combates basados en afinidades elementales y relaciones sociales. La nueva versión contará con una presentación renovada y cambios importantes en el sistema de combate. Atlus promete que el título se publicará con versiones para PC, PS5 y Xbox Series. En las plataformas de Microsoft, el título contará con Play Anywhere y estará incluido en Game Pass desde su estreno.