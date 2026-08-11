Halo: Campaign Evolved moderniza un referente histórico sin renunciar a su identidad

¿Cómo se presenta un clásico a una nueva generación de jugadores? Quizá esa fue la cuestión que acompañó al estudio responsable de ‘Halo: Campaign Evolved’. Halo Studios, anteriormente 343 Industries, tuvo ante sí una tarea enorme, ya que ‘Halo: Combat Evolved’ está considerado uno de los títulos más importantes que ha conocido el medio. Conviene recordar que ‘Campaign Evolved’ es una reconstrucción completa de la edición original para Xbox, publicada en 2001, una producción tan importante para la consola que llegó a considerarse su "juego estrella", es decir, un título capaz por sí mismo de justificar la compra del sistema. Basta recordar algunos de sus méritos, puesto que revolucionó la fórmula de disparos en primera persona, introdujo enormes escenarios abiertos y acabó estableciendo muchas de las pautas que todavía siguen los títulos del género.

La cuestión pasa ahora por determinar si merece la pena regresar al universo del Jefe Maestro en pleno 2026, cuando buena parte de los títulos publicados durante los últimos años son herederos directos de ‘Halo: CE’. Para evitar rodeos innecesarios, ya te anticipamos que la respuesta es afirmativa, eso sí, pese a ciertos problemas en el diseño de niveles y algunos cambios que quizá no sean del agrado de todo el público.

La historia de ‘Halo: Campaign Evolved’

Corre el año 2552 y tras sobrevivir a un ataque devastador del Covenant, la tripulación del Pillar of Autumn termina estrellándose en un mundo completamente desconocido, con forma de anillo y del tamaño de una luna. Mientras recorre la zona en busca de supervivientes, el Jefe Maestro se une a Cortana, la inteligencia artificial de la nave, y juntos descubren que este "Halo" oculta secretos que podrían alterar para siempre el destino de la galaxia. En este tramo, no podemos más que destacar cómo las secuencias cinematográficas conservan buena parte de la composición original, aunque los responsables de ‘Campaign Evolved’ realizan un excelente trabajo tanto en la puesta en escena como en la dirección de los intérpretes, que vuelven a grabar sus diálogos para esta nueva versión con interpretaciones mucho más naturales y convincentes.

También funcionan especialmente bien las voces del Covenant, cuyo tono desenfadado conserva el espíritu del primer juego y se aprovecha todavía mejor en esta nueva versión. Es decir, la historia permanece prácticamente intacta, aunque determinados detalles incorporados a ciertas escenas permiten desarrollar mejor la personalidad de varios personajes a través de situaciones que la edición de 2001 trataba con mayor brevedad, retoques puntuales que aportan matices a la narración sin alterar su planteamiento original.

Original frente a nueva versión

Los jugadores que se estrenaron con ‘Halo’ en la primera Xbox percibirán numerosas diferencias en la disposición y respuesta de los controles de ‘Halo: Campaign Evolved’. Es innegable que el original modificó la manera de entender los juegos de disparos en primera persona, pero las convenciones del género han cambiado considerablemente durante los últimos 25 años y esta revisión adopta buena parte de ellas. De hecho, ahora es posible correr, ejecutar ataques cuerpo a cuerpo pulsando los sticks analógicos y apuntar con el gatillo izquierdo. Este conjunto de mecánicas responde a los esquemas de control de los juegos actuales sin renunciar a las opciones clásicas, ya que se puede mantener la disposición original, reorganizar los botones en el menú de opciones o activar el modo Reconocimiento, que recupera la configuración clásica.

La interfaz también se ha rehecho por completo y abandona el diseño austero original para simular el interior del casco del Jefe Maestro, al tiempo que incorpora indicaciones de dirección, algo que sinceramente se agradece cuando pierdes la orientación. Más discutible resulta la reducción de munición de las armas, que pasa de 60 balas a "solo" 36, puesto que una modificación aparentemente pequeña puede resultar comprometedora durante los enfrentamientos contra grandes grupos.

En este ámbito, el arsenal incorpora nueve armas adicionales, entre ellas la Espada de Energía y el Cañón de barras de combustible, además de permitir empuñar armamento del Covenant que anteriormente estaba reservado a los enemigos. Pese al incremento en potencia de fuego y la sucesión continua de combates que protagonizan buena parte de la aventura, varios niveles continúan mostrando una estructura demasiado repetitiva, un problema heredado del original que esta reconstrucción, precisamente por mantenerse tan fiel a aquel diseño, tampoco termina de resolver.

El trabajo artístico y la iluminación sacan buen partido de las posibilidades de Unreal Engine 5, que permite rehacer los escenarios, efectos y el tratamiento de la luz sin alterar la personalidad de aquella primera entrega. Todo funciona especialmente bien en la versión que hemos probado en Xbox Series X, acompañado por un apartado sonoro que recupera elementos de entregas anteriores y los presenta con un tratamiento más elaborado, de manera que armas y vehículos ganan contundencia sonora durante los combates, mientras la irrupción de los Flood transforma la atmósfera. Estas criaturas parasitarias no ofrecen demasiada resistencia por separado, pero en grandes cantidades pueden convertirse en una amenaza.

No todo funciona igual de bien

‘Halo: Campaign Evolved’ incorpora la posibilidad de apoderarse de vehículos enemigos como el Banshee y el Ghost, una mecánica ausente en el original que llegaría posteriormente a la franquicia. Son útiles en determinadas situaciones, aunque el sistema de control todavía puede mejorar. El Warthog presenta aún más problemas, pues sus dos esquemas de control no terminan de solucionar una dirección demasiado sensible que puede provocar cambios bruscos de trayectoria o vuelcos con demasiada facilidad, produciendo algunos trayectos innecesariamente incómodos.

Operación METEORITO y Calaveras

El contenido nuevo incluye la Operación METEORITO, cuyas tres misiones transcurren aproximadamente un año antes de la historia principal. En estas misiones complementarias, el Jefe Maestro junto al sargento Johnson debe infiltrarse en una nave del Covenant para recabar información que pueda conducir hasta High Charity, una operación que pronto se complica con nuevos enemigos y extraños experimentos a bordo. Esta pequeña ampliación incorpora variantes de enemigos y armas ausentes en la campaña principal y presenta niveles menos dependientes de la repetición de escenarios, con combates y situaciones diferenciados que permiten comprobar qué puede hacer Halo Studios cuando trabaja con material completamente nuevo. De hecho, la historia gana en profundidad y la estructura de los niveles resulta más cuidada, mientras su ubicación temporal, anterior a la campaña principal, permite ampliar el contexto sin alterar el desarrollo original.

También regresan las Calaveras, los modificadores clásicos de la franquicia. Ahora hay 42 en total, el mayor número incluido hasta la fecha, y cada una introduce cambios jugables como hacer que los enemigos suelten confeti al recibir disparos o permitir una cámara en tercera persona, completamente opcional.

Conclusiones

‘Halo: Campaign Evolved’ fue concebido para presentar la franquicia a una nueva generación que aún no la conocía, aunque esta misma historia ya se ha publicado en tres versiones. Basta comprobar el resultado para entender el propósito, pues la producción ha logrado respetar la esencia de todo un clásico sin limitarse a reproducir el pasado y, aunque renueva controles, gráficos y diversas mecánicas, mantiene intacta la identidad que ayudó a convertir a ‘Combat Evolved’ en uno de los juegos de disparos en primera persona más importantes de la historia.

Con todo lo anterior, Halo Studios consigue poner al día una obra fundamental sin borrar los rasgos que la hicieron tan especial, mientras el Jefe Maestro continúa ocupando un lugar privilegiado en la historia de los videojuegos. En definitiva, ‘Campaign Evolved’ resulta una excelente manera de comprobar por qué su primera aventura terminó convirtiéndose en un referente de género.